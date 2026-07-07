Президент Финляндии Александр Стубб после прибытия в Анкару для участия в саммите НАТО. Архивное фото

Президент Финляндии Александр Стубб после прибытия в Анкару для участия в саммите НАТО

© REUTERS / Muhammed Abdullah Kurtar Президент Финляндии Александр Стубб после прибытия в Анкару для участия в саммите НАТО

"У Москвы нет выбора". Заявление Стубба об ударах по России поразило Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что провокационные действия НАТО могут вынудить Россию ответить на удары ВСУ вглубь своей территории.

По мнению эксперта, вооружение НАТО, военное планирование и другие меры используются для нанесения ударов все дальше вглубь России.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Провокационные действия НАТО могут вынудить Россию ответить на удары ВСУ вглубь своей территории, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в Провокационные действия НАТО могут вынудить Россию ответить на удары ВСУ вглубь своей территории, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X

"Вооружение НАТО , военное планирование, разведка, выбор целей и подрядчики используются для нанесения ударов все дальше вглубь России , пока Москва не сочтет, что у нее нет иного выбора, кроме как ответить. Наши политические лидеры втянули нас в войну против России без обсуждения или дебатов", — отметил он.

Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубб в интервью Financial Times, что все лидеры стран — участниц НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России.

По словам эксперта, после возмездия России Запад будет утверждать, что оно было "неспровоцированным".

В конце июня замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года. Дипломат отметил, что главная задача Евросоюза и Североатлантического альянса — стратегическое поражение России.

Глава МИД Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" отмечал, что Европа пытается тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского Генштаба, цинично заявившего, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".