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"У Москвы нет выбора". Заявление Стубба об ударах по России поразило Запад - РИА Новости, 07.07.2026
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20:14 07.07.2026 (обновлено: 21:01 07.07.2026)
"У Москвы нет выбора". Заявление Стубба об ударах по России поразило Запад

Диесен: НАТО провоцирует Россию на ответ за удары вглубь своей территории

© REUTERS / Muhammed Abdullah KurtarПрезидент Финляндии Александр Стубб после прибытия в Анкару для участия в саммите НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб после прибытия в Анкару для участия в саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Muhammed Abdullah Kurtar
Президент Финляндии Александр Стубб после прибытия в Анкару для участия в саммите НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что провокационные действия НАТО могут вынудить Россию ответить на удары ВСУ вглубь своей территории.
  • По мнению эксперта, вооружение НАТО, военное планирование и другие меры используются для нанесения ударов все дальше вглубь России.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Провокационные действия НАТО могут вынудить Россию ответить на удары ВСУ вглубь своей территории, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Вооружение НАТО, военное планирование, разведка, выбор целей и подрядчики используются для нанесения ударов все дальше вглубь России, пока Москва не сочтет, что у нее нет иного выбора, кроме как ответить. Наши политические лидеры втянули нас в войну против России без обсуждения или дебатов", — отметил он.
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Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубб в интервью Financial Times, что все лидеры стран — участниц НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России.
По словам эксперта, после возмездия России Запад будет утверждать, что оно было "неспровоцированным".
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В конце июня замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года. Дипломат отметил, что главная задача Евросоюза и Североатлантического альянса — стратегическое поражение России.
Глава МИД Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" отмечал, что Европа пытается тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского Генштаба, цинично заявившего, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".
Лавров добавил, что международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
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