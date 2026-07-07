Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны НАТО в течение ближайших пяти лет инвестируют более 40 миллиардов долларов в развитие беспилотников и системы борьбы с ними в рамках новой инициативы NATO Drone Edge.
- К концу 2027 года страны НАТО обязуются подготовить в пять раз больше операторов беспилотников в своих вооруженных силах.
- К программе подготовки военных летчиков NATO Flight Training Europe присоединились Финляндия, Франция и Швеция, теперь в ней участвуют 20 стран.
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Страны НАТО в течение ближайших пяти лет инвестируют более 40 миллиардов долларов в развитие беспилотников и системы борьбы с ними в рамках новой инициативы NATO Drone Edge, объявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на Индустриальном форуме НАТО в Анкаре.
По его словам, союзники также договорились значительно увеличить подготовку специалистов для эксплуатации таких систем.
"Союзники также обязуются к концу 2027 года подготовить в пять раз больше операторов беспилотников в своих вооруженных силах", - заявил генсек.
Рютте сообщил, что НАТО также запускает специализированную площадку для ускоренной закупки средств борьбы с беспилотниками, а сам альянс заключит контракты на сотни миллионов на приобретение разведывательных дронов для государств-членов.
Кроме того, к программе подготовки военных летчиков NATO Flight Training Europe присоединились Финляндия, Франция и Швеция. Теперь в ней участвуют 20 стран, располагающих 16 учебными центрами в восьми государствах.
Как отметил Рютте, при разработке новой инициативы НАТО учитывает опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе боевых действий на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.