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НАТО потратит более 40 миллиардов долларов на беспилотники - РИА Новости, 07.07.2026
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13:21 07.07.2026
НАТО потратит более 40 миллиардов долларов на беспилотники

НАТО вложит более 40 миллиардов долларов в беспилотники и системы борьбы с ними

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны НАТО в течение ближайших пяти лет инвестируют более 40 миллиардов долларов в развитие беспилотников и системы борьбы с ними в рамках новой инициативы NATO Drone Edge.
  • К концу 2027 года страны НАТО обязуются подготовить в пять раз больше операторов беспилотников в своих вооруженных силах.
  • К программе подготовки военных летчиков NATO Flight Training Europe присоединились Финляндия, Франция и Швеция, теперь в ней участвуют 20 стран.
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Страны НАТО в течение ближайших пяти лет инвестируют более 40 миллиардов долларов в развитие беспилотников и системы борьбы с ними в рамках новой инициативы NATO Drone Edge, объявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на Индустриальном форуме НАТО в Анкаре.
"Сегодня мы запускаем инициативу NATO Drone Edge. В рамках этой инициативы союзники инвестируют более 40 миллиардов долларов в возможности в области беспилотников и противодействия им в течение следующих пяти лет", - сказал Рютте.
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По его словам, союзники также договорились значительно увеличить подготовку специалистов для эксплуатации таких систем.
"Союзники также обязуются к концу 2027 года подготовить в пять раз больше операторов беспилотников в своих вооруженных силах", - заявил генсек.
Рютте сообщил, что НАТО также запускает специализированную площадку для ускоренной закупки средств борьбы с беспилотниками, а сам альянс заключит контракты на сотни миллионов на приобретение разведывательных дронов для государств-членов.
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Кроме того, к программе подготовки военных летчиков NATO Flight Training Europe присоединились Финляндия, Франция и Швеция. Теперь в ней участвуют 20 стран, располагающих 16 учебными центрами в восьми государствах.
Как отметил Рютте, при разработке новой инициативы НАТО учитывает опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе боевых действий на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
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