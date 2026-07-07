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Лавров: заявления НАТО о том, что они не воюют с Россией — от лукавого - РИА Новости, 07.07.2026
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13:12 07.07.2026 (обновлено: 13:52 07.07.2026)
Лавров: заявления НАТО о том, что они не воюют с Россией — от лукавого

Лавров прокомментировал заявления НАТО о том, что альянс не воюет с Россией

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров считает заявления НАТО о том, что альянс не воюет с Россией, недостоверными.
  • Он подчеркнул, что при прямом участии европейских и американских военных Киеву оказывается поддержка вооружениями и разведданными.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Заявления НАТО о том, что альянс не воюет с Россией - от лукавого, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
"Пока они (страны НАТО - ред.) заявляют, что с нами не воюют, но это - от лукавого ", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.
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Лавров подчеркнул, что при прямом участии европейских и американских военных Киеву оказывается поддержка вооружениями, разведданными, спутниковой помощью, предоставляются данные, необходимые для оценки целеполагания, для закладывания программ смертоносных вооружений, которыми обстреливаются российские граждане и гражданские объекты.
Министр обратил внимание на то, что европейские страны, в особенности Германия, хотят "милитаризироваться до предела".
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"Германия ностальгирует по тем времена, когда она собирала всю Европу под нацистскими знаменами. Сейчас нашли знаменосца - Зеленский. Не исключаю, что у него это знамя кто-то хочет отнять и напрямую начать воевать с Россией", - отметил глава МИД РФ.
Перед встречей в расширенном составе Лавров и Али Юсуф провели переговоры в формате "тет-а-тет". Позднее во вторник у Лаврова состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе. Последний раз министр посещал республику ровно четыре года назад - в июле 2022 года.
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