Лавров: заявления НАТО о том, что они не воюют с Россией — от лукавого

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров считает заявления НАТО о том, что альянс не воюет с Россией, недостоверными.

Он подчеркнул, что при прямом участии европейских и американских военных Киеву оказывается поддержка вооружениями и разведданными.

АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Заявления НАТО о том, что альянс не воюет с Россией - от лукавого, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Пока они (страны НАТО - ред.) заявляют, что с нами не воюют, но это - от лукавого ", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.

Лавров подчеркнул, что при прямом участии европейских и американских военных Киеву оказывается поддержка вооружениями, разведданными, спутниковой помощью, предоставляются данные, необходимые для оценки целеполагания, для закладывания программ смертоносных вооружений, которыми обстреливаются российские граждане и гражданские объекты.

Министр обратил внимание на то, что европейские страны, в особенности Германия, хотят "милитаризироваться до предела".

"Германия ностальгирует по тем времена, когда она собирала всю Европу под нацистскими знаменами. Сейчас нашли знаменосца - Зеленский. Не исключаю, что у него это знамя кто-то хочет отнять и напрямую начать воевать с Россией", - отметил глава МИД РФ.

Перед встречей в расширенном составе Лавров и Али Юсуф провели переговоры в формате "тет-а-тет". Позднее во вторник у Лаврова состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.