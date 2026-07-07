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НАТО сообщила о новых закупках ракет Patriot для усиления ПВО союзников - РИА Новости, 07.07.2026
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12:12 07.07.2026
НАТО сообщила о новых закупках ракет Patriot для усиления ПВО союзников

НАТО закупила ракеты Patriot PAC-2 для усиления ПВО стран альянса

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) за последние три года приобрело большое количество ракет Patriot PAC-2.
  • Союзники НАТО намерены ускорить совместные закупки готовых систем ПВО и средств воздушного наблюдения, модернизировать системы командования и управления и расширить возможности противоракетной обороны.
  • Нидерланды и Бельгия подписали меморандум о начале совместных закупок ряда ключевых систем ПВО, а Турция продолжает инвестировать в развитие собственного производства средств противовоздушной обороны.
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) за последние три года приобрело большое количество ракет Patriot PAC-2 и готовит новые закупки для усиления противовоздушной и противоракетной обороны стран альянса, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.
"Агентство НАТО по поддержке и закупкам приобрело большое количество ракет Patriot PAC-2 за последние три года и находится в процессе приобретения новых", - сказала Шекеринская на мероприятии НАТО в Анкаре.
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По ее словам, системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются "первой линией защиты" альянса.
"Чтобы обеспечить безопасность всех нас, нам нужно гораздо больше таких возможностей. Нам нужно значительно больше перехватчиков, датчиков, а также систем командования и управления", - подчеркнула заместитель генсека.
Шекеринская добавила, что союзники намерены ускорить совместные закупки готовых систем ПВО и средств воздушного наблюдения, а также модернизировать системы командования и управления и расширить возможности противоракетной обороны.
Кроме того, Нидерланды и Бельгия подписали меморандум о начале совместных закупок ряда ключевых систем ПВО, а Турция, по словам Шекеринской, продолжает инвестировать в развитие собственного производства средств противовоздушной обороны. Она также сообщила, что итальянское подразделение Rheinmetall объявило об инвестициях, которые позволят удвоить выпуск продукции для систем ПВО и боеприпасов на предприятии в Риме.
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