НАТО сообщила о новых закупках ракет Patriot для усиления ПВО союзников

Краткий пересказ от РИА ИИ Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) за последние три года приобрело большое количество ракет Patriot PAC-2.

Союзники НАТО намерены ускорить совместные закупки готовых систем ПВО и средств воздушного наблюдения, модернизировать системы командования и управления и расширить возможности противоракетной обороны.

Нидерланды и Бельгия подписали меморандум о начале совместных закупок ряда ключевых систем ПВО, а Турция продолжает инвестировать в развитие собственного производства средств противовоздушной обороны.

БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) за последние три года приобрело большое количество ракет Patriot PAC-2 и готовит новые закупки для усиления противовоздушной и противоракетной обороны стран альянса, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

"Агентство НАТО по поддержке и закупкам приобрело большое количество ракет Patriot PAC-2 за последние три года и находится в процессе приобретения новых", - сказала Шекеринская на мероприятии НАТО в Анкаре

По ее словам, системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются "первой линией защиты" альянса.

"Чтобы обеспечить безопасность всех нас, нам нужно гораздо больше таких возможностей. Нам нужно значительно больше перехватчиков, датчиков, а также систем командования и управления", - подчеркнула заместитель генсека.

Шекеринская добавила, что союзники намерены ускорить совместные закупки готовых систем ПВО и средств воздушного наблюдения, а также модернизировать системы командования и управления и расширить возможности противоракетной обороны.