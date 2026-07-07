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НАТО будет производить в Европе американское оружие, заявил Рютте - РИА Новости, 07.07.2026
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11:08 07.07.2026 (обновлено: 11:34 07.07.2026)
НАТО будет производить в Европе американское оружие, заявил Рютте

Рютте: НАТО будет производить в Европе американское оружие

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО запускает новые проекты промышленного сотрудничества для производства и обслуживания ключевых американских вооружений в Европе.
  • В проектах участвуют американские компании Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril, а также европейские производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ.
  • Запущена инициатива NATO Engine для объединения производственных мощностей союзников и увеличения выпуска вооружений, с акцентом на производстве средств противовоздушной обороны и дальнобойных ударных систем.
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. НАТО запускает новые проекты промышленного сотрудничества, которые позволят производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений непосредственно в Европе, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре.
"США и несколько ведущих американских оборонных компаний… договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли. Это позволит нам производить или обслуживать здесь, в Европе, ключевые американские вооружения, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger", - сказал Рютте.
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По его словам, в новых проектах участвуют американские компании Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril, а также европейские производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ.
Рютте назвал достигнутые договоренности демонстрацией фирменного трансатлантического единства НАТО в сфере оборонной промышленности.
Кроме того, Рютте объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая, по его словам, должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений.
Как пояснил генсек, особый акцент будет сделан на производстве средств противовоздушной обороны и дальнобойных ударных систем. По его словам, новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО.
В последние годы страны НАТО объявили о масштабном наращивании оборонного производства на фоне конфликта на Украине и заявлений США о необходимости увеличения европейского вклада в коллективную оборону альянса.
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