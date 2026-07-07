Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкий политолог Александр Рар считает, что на саммите НАТО европейские страны, прежде всего Великобритания, Германия и Франция, будут пытаться угодить Дональду Трампу, чтобы получить поддержку Киева.

По мнению эксперта, на саммите НАТО столкнутся в оценках аналитические центры и разведки: европейцы будут утверждать, что, спасая Киев, НАТО спасет себя, а Трамп будет аргументировать, что у Украины нет выигрышных карт.

Политолог не ожидает судьбоносных решений от этого саммита и считает, что члены альянса в итоге продемонстрируют единство, не отказываясь от своих позиций.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Европейские страны, прежде всего Великобритания, Германия и Франция, на саммите НАТО будут льстить президенту США Дональду Трампу ради поддержки Киева, такое мнение высказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

"Саммит НАТО будет проходить по обыкновенному, уже опробованному сценарию. Европейские страны, в первую очередь Англия , Германия и Франция, будут в очередной раз льстить Дональду Трампу - ожидаются типичные средневековые челобитные. Европейцы всеми силами попытаются втянуть Трампа на их строну для поддержки Украины на поле боя", - сказал политолог, отметив, что тема Ирана, напротив, будет ими замалчиваться.

Кроме того, отмечает эксперт, на саммите столкнутся в оценках аналитические центры и разведки. Европейцы, исходя из информации, которая распространяется западными СМИ, будут утверждать, что спасая Киев, НАТО спасет себя, а Трамп будет аргументировать по-другому, что, по имеющейся у него информации, у Украины выигрышных карт нет, ожидает Рар.

При этом политолог не ожидает судьбоносных решений от этого саммита и считает, что члены альянса под конец возьмутся за руки и продемонстрируют единство, при этом не отказываясь от своих нарративов.