Сегодня в Анкаре стартует саммит Североатлантического альянса. В его ожидании не звучат фанфары, скорее эксперты и аналитики исполняют траурный марш Шопена. "Кризис", "раскол", "неминуемый упадок", "стратегический провал" — так описывают состояние НАТО западные СМИ.

Европейцы, дрожа от ужаса, ждут приезда Трампа: барин приедет, барин всех накажет. Дело в том, что весной европейская часть альянса нагло, в открытую предала своего главного спонсора, не явившись на войну с Ираном.

Пентагону пришлось вести боевые действия практически в одно лицо. Чего он там навоевал — всем прекрасно видно. Далеко не самая сильная в военном отношении страна мира отбила все атаки и навязала американцам сверхвыгодные для себя условия перемирия. Официально сильнейшая армия мира бездарно проиграла и заодно потратила кучу денег.

Европейцы смотрели на это с нескрываемым злорадством, да еще и ругали Штаты с Израилем последними словами. Нетрудно представить, в каком настроении едет Дональд Трамп в Анкару.

Лучшие друзья, вернейшие союзники, адепты трансатлантического единства будут готовы вцепиться друг другу в глотки. Американцы требуют от Европы слезть с баланса США и самостоятельно платить за все свои военные авантюры — прежде всего на Украине.

Вашингтон планирует переброску сил в Тихоокеанский регион, строит там азиатскую НАТО — словом, готовит атаку на Китай. Европейский театр военных действий американцам более неинтересен. Поэтому они продолжат выводить контингенты и сокращать запасы техники и вооружений в Европе.

Ну а если бешеные расходы на милитаризацию окончательно доломают европейскую экономику, Трамп плакать не будет. Американцы давно приговорили Европу к Великой депрессии 2.0.

У европейцев своя контригра. Они собираются изобразить коллективного Нетаньяху и втянуть Трампа в конфликт на Украине. Добиться кредитов, поставок вооружений и техники, поддержки для Зеленского. Их сверхзадача — обеспечить обострение между США и Россией, а самим отойти в сторону и погреть руки. Избежать жертв и разрушений, пока ядерные сверхдержавы будут заняты друг другом, и позлорадствовать над простофилями-американцами. Воистину, единственный навык, который не утратили евроэлиты, — это умение предавать.

Для того чтобы втянуть Трампа в украинский кризис, евролидеры вешали ему на уши лапшу, а также спагетти, спагеттини, капеллини и букатини просто в товарных количествах. Якобы Россия отступает и теряет территории. Якобы Украина ведет контрнаступ волшебными "мидлстрайками". Якобы в России сейчас будет цветная бензиновая революция — русские расплачутся и капитулируют.

Врали так заливисто, что Трамп был вынужден отвлечься от празднования 4 июля и лично позвонить президенту Путину — выяснить насчет бензина, "мидлстрайков" и революции.

Из первых рук президент США узнал, что российские войска только что освободили Константиновку, вплотную подойдя к освобождению всего Донбасса. Услышал про удары по Киеву, про разгром выстроенных на западные деньги заводов по производству дронов. Про сгоревшие заправки — от Харькова до Днепра. Ему на пальцах объяснили, что инвестиции в Украину — это плохие инвестиции. Они обречены сгореть — без метафор.

Эту ложь Трамп тоже предъявит своим европейским коллегам — посмотрим, как они будут извиваться.

Но дело не только в сложносочиненных американо-европейских интригах. По сути, раскол НАТО вызван тем, что блок прямо сейчас терпит грандиозное поражение от русской армии. Это ведь не вэсэушники бегут из Константиновки, а прокси-террористы на зарплате НАТО. Это не украинские, а европейские дроны сотнями уничтожает наша ПВО. Это техника Североатлантического альянса весело горит в полях Донбасса. Это натовские диверсии разоблачают и предотвращают наши спецслужбисты.

Причем побеждаем мы умом, отвагой и смекалкой — в численном меньшинстве, с несоизмеримо меньшими тратами на оборону, с новейшими технологиями, реализованными самостоятельно и в рекордный срок.

Это вам не бомбить несчастную Югославию, не дербанить Ирак и Афганистан, не уничтожать беззащитную Ливию. Украина стала для натовцев огромным "котлом", в котором будут ликвидированы все их боевые террористы.