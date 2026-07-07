В Ненецком автономном округе разыскивают подростка, ушедшего из дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нарьян-Маре подросток 2010 года рождения ушел из дома и пропал.
- Следственные органы возбудили уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения несовершеннолетнего.
- Подросток ушел из дома около двух часов ночи 5 июля, его местонахождение пока неизвестно.
МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Следователи в Нарьян-Маре возбудили уголовное дело после того, как подросток 2010 года рождения более двух дней назад ушел из дома и пропал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в целях установления следственным путем обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего… 2010 года рождения возбуждено и расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении.
Статья, по которой расследуется дело, не называется.
По версии следствия, подросток ушел из дома около двух часов ночи 5 июля в Нарьян-Маре, пока о его местонахождении ничего не известно. По данным СУСК, мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные брюки, черные кроссовки. Всех, кто видел подростка, просят обращаться в экстренные службы.
В Саратовской области подросток ушел из дома и пропал
7 февраля, 13:47