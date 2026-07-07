В Ненецком автономном округе разыскивают подростка, ушедшего из дома

МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Следователи в Нарьян-Маре возбудили уголовное дело после того, как подросток 2010 года рождения более двух дней назад ушел из дома и пропал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.