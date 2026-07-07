Рейтинг@Mail.ru
В Ненецком автономном округе разыскивают подростка, ушедшего из дома - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 07.07.2026
В Ненецком автономном округе разыскивают подростка, ушедшего из дома

В Ненецком автономном округе ищут ушедшего из дома подростка, возбуждено дело

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нарьян-Маре подросток 2010 года рождения ушел из дома и пропал.
  • Следственные органы возбудили уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения несовершеннолетнего.
  • Подросток ушел из дома около двух часов ночи 5 июля, его местонахождение пока неизвестно.
МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Следователи в Нарьян-Маре возбудили уголовное дело после того, как подросток 2010 года рождения более двух дней назад ушел из дома и пропал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в целях установления следственным путем обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего… 2010 года рождения возбуждено и расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении.
Статья, по которой расследуется дело, не называется.
По версии следствия, подросток ушел из дома около двух часов ночи 5 июля в Нарьян-Маре, пока о его местонахождении ничего не известно. По данным СУСК, мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные брюки, черные кроссовки. Всех, кто видел подростка, просят обращаться в экстренные службы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Саратовской области подросток ушел из дома и пропал
7 февраля, 13:47
 
ПроисшествияНарьян-МарАрхангельская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала