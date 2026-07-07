Биотехнолог перечислила свойства испорченного мяса

Краткий пересказ от РИА ИИ Липкая поверхность мяса — первый признак его порчи, вызванный бактериями, перерабатывающими мышечные белки, сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Здоровое мясо выделяет небольшое количество влаги, а его срезы переливаются от темно-вишневого к розовому и становятся ярко-красными при контакте с кислородом.

Признаки испорченного мяса включают зеленоватые или сероватые оттенки на разрезе, затхлый или "мышиный" запах, рыхлую текстуру и желтый рыхлый жир.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Липкая поверхность мяса появляется из-за бактерий, перерабатывающих мышечные белки, и служит первым признаком порчи, на который стоит обратить внимание при покупке, сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

"Первое, на что стоит обратить внимание при покупке мяса, - это липкость поверхности... Липкая пленка возникает из-за того, что бактерии рода Pseudomonas и Micrococcus начинают перерабатывать белки мышечной ткани в полисахариды и органические кислоты", - сказала Золотарева "Ленте.ру"

По словам эксперта, здоровое мясо выделяет небольшое количество влаги, которая быстро испаряется, оставляя поверхность слегка влажной, но не скользкой. У свежего мяса срезы переливаются от темно-вишневого к розовому, а при контакте с кислородом становятся ярко-красными, подчеркнула Золотарева.

Если на разрезе появляются зеленоватые или сероватые оттенки без радужных переливов, это говорит о выделении сероводорода бактериями при порче - такое мясо есть нельзя, предупредила доцент. Она также добавила, что должен насторожить затхлый или "мышиный" запах, который возникает из-за окисления жиров.

Как отметила Золотарева, еще один признак испорченного мяса - рыхлая текстура: если после надавливания ямка не выравнивается, а волокна распадаются на нити, значит, разложение зашло слишком далеко. Также не стоит покупать мясо с желтым рыхлым жиром - это указывает не на возраст животного, а на неправильное хранение или проблемы с обменом веществ у скота, пояснила специалист. Она добавила, что употребление такого мяса может вызвать боль в животе и диарею.