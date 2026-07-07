Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о мошенниках, просящих забрать посылку - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 07.07.2026
МВД предупредило о мошенниках, просящих забрать посылку

МВД напомнило, что забирать и декларировать чужие деньги просят только мошенники

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты Центробанка России не должны просить забирать посылки и задекларировать чужие деньги — это мошенники.
  • Государственные организации не предлагают внештатную работу и не просят оказать содействие в проведении «тайных» операций.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Если "специалист" Центробанка России просит забрать посылку и задекларировать чужие деньги - это мошенники, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Если "специалист" Центрального Банка России просит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги - это мошенники, а вы соучастник преступления", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мошенники вербуют посыльных под личиной сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений.
"Напоминаем: государственные организации никогда не предлагают внештатную работу гражданам, а также не просят оказать содействие в проведении "тайных" операций", - заключили в ведомстве.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В ОП рассказали о схеме мошенничества с быстрым оформлением визы
Вчера, 04:49
 
РоссияМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала