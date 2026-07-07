МВД предупредило о мошенниках, просящих забрать посылку

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты Центробанка России не должны просить забирать посылки и задекларировать чужие деньги — это мошенники.

Государственные организации не предлагают внештатную работу и не просят оказать содействие в проведении «тайных» операций.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Если "специалист" Центробанка России просит забрать посылку и задекларировать чужие деньги - это мошенники, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Если "специалист" Центрального Банка России просит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги - это мошенники, а вы соучастник преступления", - говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что мошенники вербуют посыльных под личиной сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений.