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В Москве мужчина вытолкнул из окна фитнес-тренера и покончил с собой - РИА Новости, 07.07.2026
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16:48 07.07.2026
В Москве мужчина вытолкнул из окна фитнес-тренера и покончил с собой

В Москве мужчина вытолкнул из окна фитнес-тренера, после чего покончил с собой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 3 июля мужчина вытолкнул фитнес-тренера из окна жилого дома на улице Короленко в Москве.
  • Мужчина покончил с собой, а пострадавшая девушка была госпитализирована.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мужчина вытолкнул из окна фитнес-тренера на востоке Москвы, после чего покончил с собой, девушка госпитализирована, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, вечером 3 июля в квартире по улице Короленко мужчина, предположительно, избил свою знакомую, работающую фитнес-тренером.
"В ходе ссоры мужчина вытолкнул девушку из окна жилого дома, а после покончил с собой. В настоящее время пострадавшая находится в больнице", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, мужчина был безработным, добавил он.
По информации Telegram-канала SHOT, мужчина вытолкнул девушку в окно с четвертого этажа.
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