В Москве мужчина вытолкнул из окна фитнес-тренера и покончил с собой

Краткий пересказ от РИА ИИ Вечером 3 июля мужчина вытолкнул фитнес-тренера из окна жилого дома на улице Короленко в Москве.

Мужчина покончил с собой, а пострадавшая девушка была госпитализирована.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мужчина вытолкнул из окна фитнес-тренера на востоке Москвы, после чего покончил с собой, девушка госпитализирована, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, вечером 3 июля в квартире по улице Короленко мужчина, предположительно, избил свою знакомую, работающую фитнес-тренером.

"В ходе ссоры мужчина вытолкнул девушку из окна жилого дома, а после покончил с собой. В настоящее время пострадавшая находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина был безработным, добавил он.