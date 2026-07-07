В Москве мужчина вытолкнул из окна фитнес-тренера и покончил с собой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вечером 3 июля мужчина вытолкнул фитнес-тренера из окна жилого дома на улице Короленко в Москве.
- Мужчина покончил с собой, а пострадавшая девушка была госпитализирована.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мужчина вытолкнул из окна фитнес-тренера на востоке Москвы, после чего покончил с собой, девушка госпитализирована, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, вечером 3 июля в квартире по улице Короленко мужчина, предположительно, избил свою знакомую, работающую фитнес-тренером.
"В ходе ссоры мужчина вытолкнул девушку из окна жилого дома, а после покончил с собой. В настоящее время пострадавшая находится в больнице", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, мужчина был безработным, добавил он.
По информации Telegram-канала SHOT, мужчина вытолкнул девушку в окно с четвертого этажа.