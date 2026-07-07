Омбудсмен рассказала, что грозит москвичке, поставившей сына на колени

Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы

Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы.

В отношении 34-летней женщины составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Детский омбудсмен Ольга Ярославская сообщила, что в ближайшее время состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Семью москвичей могут поставить на учет после того, как мать заставила сына встать на колени в парке, сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

В понедельник в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что женщина заставила ребенка встать на колени в парке на северо-востоке Москвы . Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних по Алтуфьевскому району установили личность женщины - ей оказалась 34-летняя мать мальчика. В отношении нее составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

"В ближайшее время состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет. Дальнейшую оценку произошедшему дадут компетентные органы", - отметила Ярославская в своем канале на платформе " Макс ".

Она подчеркнула, что никакие методы воспитания не должны унижать человеческое достоинство ребенка, а самой семье необходима поддержка профессионалов для укрепления детско-родительских отношений. По словам Ярославской, специалисты могут помочь матери найти более эффективные и бережные способы воспитания.