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Омбудсмен рассказала, что грозит москвичке, поставившей сына на колени - РИА Новости, 07.07.2026
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16:13 07.07.2026
Омбудсмен рассказала, что грозит москвичке, поставившей сына на колени

Ярославская: москвичку, поставившую сына на колени, могут поставить на учет

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияМать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы
Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы.
  • В отношении 34-летней женщины составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
  • Детский омбудсмен Ольга Ярославская сообщила, что в ближайшее время состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Семью москвичей могут поставить на учет после того, как мать заставила сына встать на колени в парке, сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
В понедельник в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что женщина заставила ребенка встать на колени в парке на северо-востоке Москвы. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних по Алтуфьевскому району установили личность женщины - ей оказалась 34-летняя мать мальчика. В отношении нее составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
"В ближайшее время состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет. Дальнейшую оценку произошедшему дадут компетентные органы", - отметила Ярославская в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что никакие методы воспитания не должны унижать человеческое достоинство ребенка, а самой семье необходима поддержка профессионалов для укрепления детско-родительских отношений. По словам Ярославской, специалисты могут помочь матери найти более эффективные и бережные способы воспитания.
"Каждый ребенок имеет право чувствовать себя в семье защищенным, любимым и уважаемым. Именно это должно оставаться главным ориентиром для всех нас", - считает детский омбудсмен.
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ОбществоРоссияМоскваОльга Ярославская
 
 
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