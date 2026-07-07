В Москве подростка и его друзей ограбили на 1,5 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Подростка и его друзей, приехавших в «Москва-Сити» купить криптовалюту, ограбили на 1,5 миллиона рублей.

Двое 19-летних жителей Северо-Кавказского региона задержаны в хостеле на Ленинском проспекте, у них изъята часть похищенных денег.

Задержан третий соучастник — 22-летний иностранец из ближнего зарубежья.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подростка и его друзей, приехавших в "Москва-Сити" купить криптовалюту, ограбили на 1,5 миллиона рублей, задержаны трое приезжих, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"17-летний парень приехал в "Москва-Сити" с друзьями покупать криптовалюту на деньги от продажи автомобиля (1,5 млн рублей). Операцию в обменном пункте ему провести не удалось. На выходе из здания к компании подошли неизвестные", - говорится в канале главка на платформе " Макс ".

Подростки не стали с ними разговаривать и сели в такси, но злоумышленники силой вытащили их из автомобиля и вытолкали в подземный переход, где вырвали пакет с деньгами и скрылись.

Полицейские установили личности грабителей. Двоих 19-летних жителей Северо-Кавказского региона задержали в хостеле на Ленинском проспекте, также у них изъяли часть похищенных денег. Через некоторое время на Пресненской набережной задержали третьего соучастника – 22-летнего иностранца из ближнего зарубежья.