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В Москве подростка и его друзей ограбили на 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 07.07.2026
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15:27 07.07.2026
В Москве подростка и его друзей ограбили на 1,5 миллиона рублей

Пытавшегося купить криптовалюту подростка ограбили на 1,5 млн рублей в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростка и его друзей, приехавших в «Москва-Сити» купить криптовалюту, ограбили на 1,5 миллиона рублей.
  • Двое 19-летних жителей Северо-Кавказского региона задержаны в хостеле на Ленинском проспекте, у них изъята часть похищенных денег.
  • Задержан третий соучастник — 22-летний иностранец из ближнего зарубежья.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подростка и его друзей, приехавших в "Москва-Сити" купить криптовалюту, ограбили на 1,5 миллиона рублей, задержаны трое приезжих, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"17-летний парень приехал в "Москва-Сити" с друзьями покупать криптовалюту на деньги от продажи автомобиля (1,5 млн рублей). Операцию в обменном пункте ему провести не удалось. На выходе из здания к компании подошли неизвестные", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
Подростки не стали с ними разговаривать и сели в такси, но злоумышленники силой вытащили их из автомобиля и вытолкали в подземный переход, где вырвали пакет с деньгами и скрылись.
Полицейские установили личности грабителей. Двоих 19-летних жителей Северо-Кавказского региона задержали в хостеле на Ленинском проспекте, также у них изъяли часть похищенных денег. Через некоторое время на Пресненской набережной задержали третьего соучастника – 22-летнего иностранца из ближнего зарубежья.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Злоумышленникам грозит до 12 лет колонии.
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