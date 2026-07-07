Более 450 домов отремонтировали в Пресненском районе Москвы с 2015 года

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 450 домов привели в порядок в Пресненском районе Москвы с 2015 года по столичной программе капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Более 450 домов привели в порядок в Пресненском районе с 2015 года по столичной программе капремонта жилого фонда. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как историческая застройка сохраняет свой уникальный дух и становится еще комфортнее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году прошел капремонт в доме на Садовой-Кудринской улице, его возвели в 1912 году в стиле эклектики по индивидуальному проекту. Специалисты восстановили исторический фасад, подвальное помещение и заменили внутридомовые коммуникации.

"У жилого дома на Большой Грузинской улице восстановили фасад, кровлю, а также заменили некоторые инженерные системы. Четырехэтажное здание построили в 1902 году по индивидуальному проекту в стиле модерн", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что здание получило обновленные оригинальные цвета - кирпично-красный и сигнальный белый. Мастера заменили обрешетку и кровлю, утеплили чердак и обустроили ходовой настил, все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом и заменили систему холодного водоснабжения и центрального отопления.

"В этом году приводят в порядок жилой дом на Большой Бронной улице (дом 5). Девятиэтажное здание сложной формы возвели в 1965 году по индивидуальному проекту", - подчеркивается в сообщении.