Более 36 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве за полгода

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали за первое полугодие этого года в столице более 36 километров металлических барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили более 36 километров таких конструкций, нуждающихся в замене или поврежденных при ДТП. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что для повышения безопасности дорожного движения в столице с 2015 года реализуется программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений.

"Поврежденные конструкции заменяем новыми мощными барьерами, которые способны удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством. Используем разные типы ограждений, они подбираются в зависимости от категории дороги и разрешенной на ней скорости движения", - добавил он.

По словам Бирюкова, высокие и массивные ограждения - до 1,1 метра - устанавливают на скоростных трассах, например, на МКАД, двухъярусные ограждения встречаются на городских улицах, где движение медленнее.