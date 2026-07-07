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Более 36 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве за полгода - РИА Новости, 07.07.2026
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Более 36 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве за полгода

Бирюков: более 36 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве за полгода

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали за первое полугодие этого года в столице более 36 километров металлических барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили более 36 километров таких конструкций, нуждающихся в замене или поврежденных при ДТП. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что для повышения безопасности дорожного движения в столице с 2015 года реализуется программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений.
"Поврежденные конструкции заменяем новыми мощными барьерами, которые способны удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством. Используем разные типы ограждений, они подбираются в зависимости от категории дороги и разрешенной на ней скорости движения", - добавил он.
По словам Бирюкова, высокие и массивные ограждения - до 1,1 метра - устанавливают на скоростных трассах, например, на МКАД, двухъярусные ограждения встречаются на городских улицах, где движение медленнее.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта барьерных ограждений применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.
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