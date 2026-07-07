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Напавший на сотрудника московского метро получил срок - РИА Новости, 07.07.2026
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09:35 07.07.2026 (обновлено: 09:40 07.07.2026)
Напавший на сотрудника московского метро получил срок

Напавший на сотрудника московского метро получил восемь лет колонии

© МВД РоссииМомент нападения на сотрудника службы безопасности метрополитена на станции метро "ЦСКА" 5 августа. Кадр видео
Момент нападения на сотрудника службы безопасности метрополитена на станции метро ЦСКА 5 августа. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© МВД России
Момент нападения на сотрудника службы безопасности метрополитена на станции метро "ЦСКА" 5 августа. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина напал на сотрудника службы безопасности в метро Москвы на станции "ЦСКА" 5 августа прошлого года.
  • Савеловский районный суд города Москвы приговорил напавшего, Косолапова, к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Суд также назначил Косолапову ограничение свободы после отбытия наказания, штраф в размере 10 000 рублей и взыскал с него 150 000 рублей в счет компенсации морального вреда.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам колонии мужчину, напавшего на сотрудника службы безопасности в метро Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел 5 августа прошлого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на сотрудника службы безопасности в метро Москвы на станции "ЦСКА" и нанес инспектору не менее пяти ударов ножом в область лица, шеи и туловища.
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"Савеловский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по резонансному делу о покушении на убийство инспектора подразделения транспортной безопасности на станции Большой кольцевой линии "ЦСКА". Фигурант дела, Косолапов, приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что суд признал Косолапова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "б" и "и" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство), пунктом "б" части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Также суд назначил осужденному ограничение свободы после отбытия наказания, штраф в размере 10 000 рублей и взыскал с него 150 000 рублей в счет компенсации морального вреда.
"В вопросах защиты наших работников неприкасаемых нет, никто не уйдет от ответственности. Любое посягательство на жизнь и здоровье сотрудников Московского транспорта будет расследовано самым тщательным образом, а виновные понесут наказание по всей строгости закона", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.
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