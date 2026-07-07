Напавший на сотрудника московского метро получил срок

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам колонии мужчину, напавшего на сотрудника службы безопасности в метро Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Савеловский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по резонансному делу о покушении на убийство инспектора подразделения транспортной безопасности на станции Большой кольцевой линии "ЦСКА". Фигурант дела, Косолапов, приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - рассказали в пресс-службе.

"В вопросах защиты наших работников неприкасаемых нет, никто не уйдет от ответственности. Любое посягательство на жизнь и здоровье сотрудников Московского транспорта будет расследовано самым тщательным образом, а виновные понесут наказание по всей строгости закона", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.