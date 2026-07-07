В центре Москвы 11 июля ограничат движение транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ 11 июля в центре Москвы будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением парада ретротранспорта.

Ограничения будут действовать на Белгородском проезде, Чистопрудном бульваре, Садовническом проезде и других улицах.

Парковка будет запрещена с 00:01 до 20:00 на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы 11 июля в связи с проведением парада ретротранспорта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Движение транспорта по ряду центральных улиц будет временно ограничено 11 июля в связи с проведением парада ретротранспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 00.01 до 18.00 водители не смогут проехать по Белгородскому проезду от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.

"С 06.30 до 18.30 движение будет закрыто на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы при движении в сторону Мясницкой улицы, а с 10.00 до 18.00, наоборот, от Мясницкой улицы до Покровки при движении в сторону Покровки", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что с 08.30 до 12.00 перекроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.

"С 11.30 до 12.30 краткосрочно, не более чем на десять минут, перекроют движение в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы, на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка и на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до Покровки", - подчеркивается в сообщении.