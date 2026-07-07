Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы 11 июля ограничат движение транспорта - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:07 07.07.2026
В центре Москвы 11 июля ограничат движение транспорта

В центре Москвы 11 июля ограничат движение из-за парада ретротранспорта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 11 июля в центре Москвы будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением парада ретротранспорта.
  • Ограничения будут действовать на Белгородском проезде, Чистопрудном бульваре, Садовническом проезде и других улицах.
  • Парковка будет запрещена с 00:01 до 20:00 на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы 11 июля в связи с проведением парада ретротранспорта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Движение транспорта по ряду центральных улиц будет временно ограничено 11 июля в связи с проведением парада ретротранспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 00.01 до 18.00 водители не смогут проехать по Белгородскому проезду от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.
"С 06.30 до 18.30 движение будет закрыто на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы при движении в сторону Мясницкой улицы, а с 10.00 до 18.00, наоборот, от Мясницкой улицы до Покровки при движении в сторону Покровки", - добавляется в сообщении.
Пироговская семьЯ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Праздник в Москве: куда сходить в День семьи, любви и верности
08:00
Уточняется, что с 08.30 до 12.00 перекроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.
"С 11.30 до 12.30 краткосрочно, не более чем на десять минут, перекроют движение в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы, на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка и на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до Покровки", - подчеркивается в сообщении.
Парковка будет запрещена с 00.01 до 20.00 на Чистопрудном бульваре от Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара.
Пассажиры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро из-за локальных ограничений
23 июня, 18:52
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала