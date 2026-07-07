Москвичам рассказали о погоде во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями.

Температура воздуха в Москве составит плюс 20–22 градуса, что на полтора-два градуса ниже климатической нормы.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 22 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова

Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 14 - плюс 16 градусов, по области - плюс 12 - плюс 17 градусов. Дневная температура в столице - плюс 20 - плюс 22 градуса, по региону - плюс 18 - плюс 23 градуса.