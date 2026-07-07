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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 07.07.2026
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07:11 07.07.2026
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Позднякова: в Москве во вторник ожидаются до 22 градусов тепла и дождь

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями.
  • Температура воздуха в Москве составит плюс 20–22 градуса, что на полтора-два градуса ниже климатической нормы.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 22 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 14 - плюс 16 градусов, по области - плюс 12 - плюс 17 градусов. Дневная температура в столице - плюс 20 - плюс 22 градуса, по региону - плюс 18 - плюс 23 градуса.
"Температурный режим будет на полтора - два градуса ниже климатической нормы", - подчеркнула она.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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