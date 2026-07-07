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ПВО с начала ночи сбила 21 БПЛА ВСУ, летевший на Москву - РИА Новости, 07.07.2026
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05:10 07.07.2026
ПВО с начала ночи сбила 21 БПЛА ВСУ, летевший на Москву

Собянин: ПВО с начала ночи сбила 21 беспилотник ВСУ, летевший на Москву

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников силами ПВО Минобороны РФ.
  • На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны РФ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
"Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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БезопасностьМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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