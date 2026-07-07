Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жаркая погода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ближайшую пятницу в Москве ожидается температура воздуха до плюс 27 градусов.
- По словам синоптика Татьяны Поздняковой, погода в столице будет неустойчивой, так как город на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Жаркая погода вернется в Москву в ближайшую пятницу, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В ближайшую пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть, погода будет неустойчивой", — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в столице в пятницу ожидается плюс 25 — плюс 27 градусов, что относится к категории жаркой погоды.