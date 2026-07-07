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Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жаркая погода - РИА Новости, 07.07.2026
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01:35 07.07.2026 (обновлено: 06:17 07.07.2026)
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жаркая погода

Синоптик Позднякова: в Москве в пятницу ожидается до плюс 27 градусов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайшую пятницу в Москве ожидается температура воздуха до плюс 27 градусов.
  • По словам синоптика Татьяны Поздняковой, погода в столице будет неустойчивой, так как город на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Жаркая погода вернется в Москву в ближайшую пятницу, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В ближайшую пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть, погода будет неустойчивой", — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в столице в пятницу ожидается плюс 25 — плюс 27 градусов, что относится к категории жаркой погоды.
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