Полицейский рядом с местом взрыва в Монако

Полицейский рядом с местом взрыва в Монако

© AP Photo / Philippe Magoni Полицейский рядом с местом взрыва в Монако

На Украине раскрыли детали по делу об убийстве покушавшейся на Ермолаева

Краткий пересказ от РИА ИИ По подозрению в убийстве женщины, которая предположительно покушалась на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, задержаны сотрудник главного управления разведки Украины и экс-правоохранитель.

Подозреваемые в убийстве женщины могут быть причастны к взрыву в Монако.

Офис генпрокурора Украины взаимодействует с правоохранительными органами Монако и передает им всю имеющуюся информацию.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Задержанные по подозрению в убийстве женщины, предположительно, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, могут быть причастны к взрыву в Монако, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева Монако , нашли под Киевом. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании сотрудника главного управления разведки Украины и экс-правоохранителя, подозреваемых в убийстве женщины.

"Обладая информацией о том, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на крипто и банковские счета Березовской следствие отрабатывало их, как лиц возможно причастных к покушению на убийство в Монако", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация предоставлена следственным органам Монако, а офис генпрокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Монако.

"Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако", - добавили в офисе генпрокурора.

Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская.