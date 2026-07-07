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На Украине раскрыли детали по делу об убийстве покушавшейся на Ермолаева - РИА Новости, 07.07.2026
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14:51 07.07.2026 (обновлено: 14:54 07.07.2026)
На Украине раскрыли детали по делу об убийстве покушавшейся на Ермолаева

Подозреваемые в убийстве женщины могут быть причастны к взрыву в Монако

© AP Photo / Philippe MagoniПолицейский рядом с местом взрыва в Монако
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Philippe Magoni
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По подозрению в убийстве женщины, которая предположительно покушалась на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, задержаны сотрудник главного управления разведки Украины и экс-правоохранитель.
  • Подозреваемые в убийстве женщины могут быть причастны к взрыву в Монако.
  • Офис генпрокурора Украины взаимодействует с правоохранительными органами Монако и передает им всю имеющуюся информацию.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Задержанные по подозрению в убийстве женщины, предположительно, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, могут быть причастны к взрыву в Монако, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, нашли под Киевом. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании сотрудника главного управления разведки Украины и экс-правоохранителя, подозреваемых в убийстве женщины.
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"Обладая информацией о том, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на крипто и банковские счета Березовской следствие отрабатывало их, как лиц возможно причастных к покушению на убийство в Монако", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
В ведомстве отметили, что вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация предоставлена следственным органам Монако, а офис генпрокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Монако.
"Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако", - добавили в офисе генпрокурора.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
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