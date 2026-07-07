Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что Молдавия вышла в авангард реабилитации военных преступлений и прославления нацистов, как Украина и страны Прибалтики.
- Григорий Лукьянцев отметил, что западные государства искажают историю Второй мировой войны, реабилитируют военных преступников и прославляют нацистских коллаборационистов.
- Дипломат уточнил, что в арсенале этих стран — переписывание истории, борьба с культурным наследием, снос памятников и преследование религиозных организаций.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Молдавия за последнее время вышла в авангард реабилитации военных преступлений и прославления нацистов, равно как Украина и страны Прибалтики, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Западные государства последовательно искажают историю Второй мировой войны, реабилитируют военных преступников и прославляют нацистских коллаборационистов как борцов за свободу... Украина, страны Прибалтики, а в последнее время все заметнее Молдавия находятся на переднем крае этой опасной тенденции", - сказал Лукьянцев на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах, которая прошла на площадке ОБСЕ в Вене.
Дипломат уточнил, что "в арсенале" этих стран переписывание истории, борьба с культурным наследием, снос памятников и преследование религиозных организаций, включая каноническое православие.