Рейтинг@Mail.ru
Молдавия вышла в авангард реабилитации военных преступников, заявили в МИД - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 07.07.2026
Молдавия вышла в авангард реабилитации военных преступников, заявили в МИД

Лукьянцев: Кишинев вышел в авангард прославления нацистов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что Молдавия вышла в авангард реабилитации военных преступлений и прославления нацистов, как Украина и страны Прибалтики.
  • Григорий Лукьянцев отметил, что западные государства искажают историю Второй мировой войны, реабилитируют военных преступников и прославляют нацистских коллаборационистов.
  • Дипломат уточнил, что в арсенале этих стран — переписывание истории, борьба с культурным наследием, снос памятников и преследование религиозных организаций.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Молдавия за последнее время вышла в авангард реабилитации военных преступлений и прославления нацистов, равно как Украина и страны Прибалтики, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Западные государства последовательно искажают историю Второй мировой войны, реабилитируют военных преступников и прославляют нацистских коллаборационистов как борцов за свободу... Украина, страны Прибалтики, а в последнее время все заметнее Молдавия находятся на переднем крае этой опасной тенденции", - сказал Лукьянцев на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах, которая прошла на площадке ОБСЕ в Вене.
Дипломат уточнил, что "в арсенале" этих стран переписывание истории, борьба с культурным наследием, снос памятников и преследование религиозных организаций, включая каноническое православие.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Глава ПМР рассказал, от какого документа отказывается Молдавия
6 июля, 07:31
 
В миреМолдавияУкраинаПрибалтикаГригорий ЛукьянцевОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала