Молдавия вышла в авангард реабилитации военных преступников, заявили в МИД

ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Молдавия за последнее время вышла в авангард реабилитации военных преступлений и прославления нацистов, равно как Украина и страны Прибалтики, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.