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Россиянка оценила число невольников в центре мошенников в Мьянме - РИА Новости, 07.07.2026
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12:07 07.07.2026 (обновлено: 14:24 07.07.2026)
Россиянка оценила число невольников в центре мошенников в Мьянме

Россиянка оценила число невольников в центре мошенников в Мьянме в пять тысяч

© Google MapsCкриншот сервиса Google Maps с местом расположения мошеннического центра в Мьянме
Cкриншот сервиса Google Maps с местом расположения мошеннического центра в Мьянме - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Google Maps
Cкриншот сервиса Google Maps с местом расположения мошеннического центра в Мьянме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка заявила, что в мошенническом центре в Мьянме могли находиться не менее пяти тысяч невольников.
  • Женщину заставили участвовать в мошеннических схемах под угрозой убийства.
  • По словам россиянки, в центре активно развивается инфраструктура, в том числе строятся рестораны, караоке, бары и другие заведения.
ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Россиянка, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, заявила РИА Новости, что там могли находиться не менее пяти тысяч невольников.
По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая, который пригласил ее в Мьянму. Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу. Там под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
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"Центр называется Тайчанг Парк. Он новый, его еще только строят. На самом деле там очень много людей. Когда я уезжала, туда уже переехало много компаний, в основном китайских. Они арендуют помещения и живут прямо там. Это большой парк, который все еще активно развивается", – рассказала россиянка. По ее словам, на территории комплекса строятся рестораны, китайские караоке (KTV), бары, массажные салоны, парикмахерские и даже казино.
"Судя по всему, они планируют построить еще один такой же большой парк", – отметила она.
На вопрос РИА Новости о том, сколько человек, по ее оценкам, могли находиться в центре не по своей воле, собеседница агентства ответила: "не менее пяти тысяч человек".
По ее мнению, инфраструктура центра устроена таким образом, чтобы удерживать внутри не только работников, но и все денежные потоки.
Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана сотрудникам посольства России в Таиланде для последующей организации ее безопасного возвращения на родину, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Мьянме. В посольстве отметили, что возвращение соотечественницы стало результатом совместной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
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