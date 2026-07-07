Россиянка оценила число невольников в центре мошенников в Мьянме

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка заявила, что в мошенническом центре в Мьянме могли находиться не менее пяти тысяч невольников.

Женщину заставили участвовать в мошеннических схемах под угрозой убийства.

По словам россиянки, в центре активно развивается инфраструктура, в том числе строятся рестораны, караоке, бары и другие заведения.

ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Россиянка, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, заявила РИА Новости, что там могли находиться не менее пяти тысяч невольников.

По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая , который пригласил ее в Мьянму . Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу. Там под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.

"Центр называется Тайчанг Парк. Он новый, его еще только строят. На самом деле там очень много людей. Когда я уезжала, туда уже переехало много компаний, в основном китайских. Они арендуют помещения и живут прямо там. Это большой парк, который все еще активно развивается", – рассказала россиянка. По ее словам, на территории комплекса строятся рестораны, китайские караоке (KTV), бары, массажные салоны, парикмахерские и даже казино.

"Судя по всему, они планируют построить еще один такой же большой парк", – отметила она.

На вопрос РИА Новости о том, сколько человек, по ее оценкам, могли находиться в центре не по своей воле, собеседница агентства ответила: "не менее пяти тысяч человек".

По ее мнению, инфраструктура центра устроена таким образом, чтобы удерживать внутри не только работников, но и все денежные потоки.