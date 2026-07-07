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Россиянка рассказала, сколько платят посредникам, продающим людей в Мьянме - РИА Новости, 07.07.2026
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09:31 07.07.2026
Россиянка рассказала, сколько платят посредникам, продающим людей в Мьянме

Посредники в Мьянме получают от 20 тысяч долларов за проданного человека

© AP Photo / Thein ZawПолицейская машина в Мьянме
Полицейская машина в Мьянме - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Thein Zaw
Полицейская машина в Мьянме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка была обманом вывезена в невольнический центр в Мьянме, где ее заставили участвовать в мошеннических схемах.
  • Посредники, которые продают людей в подобные центры, получают около 20 тысяч долларов за каждого человека.
  • Освобожденная из мошеннического колл-центра россиянка передана сотрудникам посольства России в Таиланде для организации ее возвращения на родину.
ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Россиянка, которую обманом вывезли в невольнический центр в Мьянме, заявила РИА Новости, что посредники, продающие людей в подобные центры, получают около 20 тысяч долларов за каждого человека.
По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая, который пригласил ее в Мьянму. Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу. Там под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
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На вопрос РИА Новости о том, сколько получают посредники, которые приводят людей в такие центры, собеседница агентства ответила: "От двадцати тысяч долларов".
При этом женщина заявила, что не намерена обращаться в правоохранительные органы с заявлением на мужчину, поскольку у нее нет доказательств его личности.
"Я не могу. У меня нет никаких доказательств. Все фотографии мы делали только на его телефон. Я не знаю его настоящего имени, не видела его документов. У меня нет ничего, кроме того, что он был гражданином Китая", – рассказала она.
По ее словам, она также надеется, что власти ликвидируют мошеннический центр, где ее удерживали.
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"Я очень хочу, чтобы этот центр перестал существовать. Но я ничего не могу сделать. Их охраняют военные, и попасть туда практически невозможно", – отметила россиянка.
Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана сотрудникам посольства России в Таиланде для последующей организации ее безопасного возвращения на родину, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Мьянме. В посольстве отметили, что возвращение соотечественницы стало результатом совместной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
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