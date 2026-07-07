Россиянка рассказала, сколько платят посредникам, продающим людей в Мьянме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка была обманом вывезена в невольнический центр в Мьянме, где ее заставили участвовать в мошеннических схемах.
- Посредники, которые продают людей в подобные центры, получают около 20 тысяч долларов за каждого человека.
- Освобожденная из мошеннического колл-центра россиянка передана сотрудникам посольства России в Таиланде для организации ее возвращения на родину.
ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Россиянка, которую обманом вывезли в невольнический центр в Мьянме, заявила РИА Новости, что посредники, продающие людей в подобные центры, получают около 20 тысяч долларов за каждого человека.
По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая, который пригласил ее в Мьянму. Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу. Там под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
На вопрос РИА Новости о том, сколько получают посредники, которые приводят людей в такие центры, собеседница агентства ответила: "От двадцати тысяч долларов".
При этом женщина заявила, что не намерена обращаться в правоохранительные органы с заявлением на мужчину, поскольку у нее нет доказательств его личности.
"Я не могу. У меня нет никаких доказательств. Все фотографии мы делали только на его телефон. Я не знаю его настоящего имени, не видела его документов. У меня нет ничего, кроме того, что он был гражданином Китая", – рассказала она.
По ее словам, она также надеется, что власти ликвидируют мошеннический центр, где ее удерживали.
"Я очень хочу, чтобы этот центр перестал существовать. Но я ничего не могу сделать. Их охраняют военные, и попасть туда практически невозможно", – отметила россиянка.
Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана сотрудникам посольства России в Таиланде для последующей организации ее безопасного возвращения на родину, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Мьянме. В посольстве отметили, что возвращение соотечественницы стало результатом совместной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.