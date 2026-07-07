Россиянка рассказала, сколько платят посредникам, продающим людей в Мьянме

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка была обманом вывезена в невольнический центр в Мьянме, где ее заставили участвовать в мошеннических схемах.

Посредники, которые продают людей в подобные центры, получают около 20 тысяч долларов за каждого человека.

Освобожденная из мошеннического колл-центра россиянка передана сотрудникам посольства России в Таиланде для организации ее возвращения на родину.

ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Россиянка, которую обманом вывезли в невольнический центр в Мьянме, заявила РИА Новости, что посредники, продающие людей в подобные центры, получают около 20 тысяч долларов за каждого человека.

По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая , который пригласил ее в Мьянму . Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу. Там под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.

На вопрос РИА Новости о том, сколько получают посредники, которые приводят людей в такие центры, собеседница агентства ответила: "От двадцати тысяч долларов".

При этом женщина заявила, что не намерена обращаться в правоохранительные органы с заявлением на мужчину, поскольку у нее нет доказательств его личности.

"Я не могу. У меня нет никаких доказательств. Все фотографии мы делали только на его телефон. Я не знаю его настоящего имени, не видела его документов. У меня нет ничего, кроме того, что он был гражданином Китая", – рассказала она.

По ее словам, она также надеется, что власти ликвидируют мошеннический центр, где ее удерживали.

"Я очень хочу, чтобы этот центр перестал существовать. Но я ничего не могу сделать. Их охраняют военные, и попасть туда практически невозможно", – отметила россиянка.