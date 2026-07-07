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В "Песнярах" назвали возможную причину смерти Владислава Мисевича - РИА Новости, 07.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:09 07.07.2026 (обновлено: 20:47 07.07.2026)
В "Песнярах" назвали возможную причину смерти Владислава Мисевича

Участник "Песняров" Дайнеко заявил, что причиной смерти Мисевича мог стать тромб

CC BY-SA 4.0 / Alexander Gureshov / Владислав Мисевич
Владислав Мисевич - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Alexander Gureshov /
Владислав Мисевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Причиной смерти одного из основателей и участников ансамбля "Песняры" Владислава Мисевича, вероятно, стал оторвавшийся тромб.
  • Он до последнего дня оставался в отличной физической форме: зимой ходил на лыжах, катался на коньках, а летом - на роликах.
  • Прощание с артистом пройдет 9 июля.
МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Причиной смерти одного из основателей и участников ансамбля "Песняры" Владислава Мисевича мог стать оторвавшийся тромб, заявил его коллега по сцене Валерий Дайнеко.
Во вторник издание "СБ.Беларусь сегодня" сообщило, что заслуженный артист Белоруссии Владислав Мисевич, один из основателей и участник легендарного ВИА "Песняры", скончался в Минске в возрасте 81 года.
Дайнеко рассказал о разговоре с женой Мисевича, которая сообщила, что накануне ее муж катался на роликах, потом пришел домой, принял контрастный душ, и ему стало плохо.
"Вероятно, оторвался тромб", - приводит слова Дайнеко информационный портал Onliner.
По словам коллеги, Мисевич до последнего дня оставался в отличной физической форме: зимой ходил на лыжах, катался на коньках, а летом - на роликах.
Прощание с музыкантом состоится в четверг. Ожидается, что из-за границы прилетит его единственная дочь Каролина.
Мисевич - советский и белорусский музыкант, уроженец Оренбурга, с 1968 по 1992 год и в 1998 году участник ВИА "Песняры", один из основателей и участник ВИА "Белорусские песняры" с 1998 по 2021 год. Заслуженный артист Белорусской ССР (1979). Мисевич написал мемуары об ансамбле, работа получила название "Песняры". Я роман с продолженьем пишу".
 
КультураБелоруссияМинскОренбургПесняры
 
 
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