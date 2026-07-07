В "Песнярах" назвали возможную причину смерти Владислава Мисевича

Краткий пересказ от РИА ИИ Причиной смерти одного из основателей и участников ансамбля "Песняры" Владислава Мисевича, вероятно, стал оторвавшийся тромб.

Он до последнего дня оставался в отличной физической форме: зимой ходил на лыжах, катался на коньках, а летом - на роликах.

Прощание с артистом пройдет 9 июля.

МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Причиной смерти одного из основателей и участников ансамбля "Песняры" Владислава Мисевича мог стать оторвавшийся тромб, заявил его коллега по сцене Валерий Дайнеко.

Во вторник издание "СБ.Беларусь сегодня" сообщило, что заслуженный артист Белоруссии Владислав Мисевич, один из основателей и участник легендарного ВИА " Песняры ", скончался в Минске в возрасте 81 года.

Дайнеко рассказал о разговоре с женой Мисевича, которая сообщила, что накануне ее муж катался на роликах, потом пришел домой, принял контрастный душ, и ему стало плохо.

"Вероятно, оторвался тромб", - приводит слова Дайнеко информационный портал Onliner.

По словам коллеги, Мисевич до последнего дня оставался в отличной физической форме: зимой ходил на лыжах, катался на коньках, а летом - на роликах.

Прощание с музыкантом состоится в четверг. Ожидается, что из-за границы прилетит его единственная дочь Каролина.