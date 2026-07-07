В Минприроды рассказали, как исключают виды из Красной книги России

Краткий пересказ от РИА ИИ Данные из Красной книги России могут быть удалены только по приказу Минприроды после решения комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам.

Изменение перечня видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, является постоянным процессом, включающим мониторинг состояния видов и возможное усиление или изменение приоритетов охраны.

Российские ученые собирают информацию о вымерших видах, но такие списки пока не имеют официального статуса из-за сложности определения года вымирания вида.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Данные из Красной книги России могут быть удалены только по приказу Минприроды после решения комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Сначала информация о состоянии вида собирается учеными. Но перед тем, как удалить данные из списка краснокнижных видов, решение об исключении принимают по итогам секции экспертов, далее утверждают на комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видов, а затем оно должно быть подтверждено приказом Минприроды России", - рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что изменение перечня видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, является постоянным процессом.

"Мониторинг их состояния ведется постоянно, и регулярно возникают ситуации, когда необходимо усилить меры охраны или изменить приоритет охраны на более высокий, или исключить вид, если его популяция возросла и ей уже ничего не угрожает", - дополнил он.