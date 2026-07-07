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В Минприроды рассказали, как исключают виды из Красной книги России - РИА Новости, 07.07.2026
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04:32 07.07.2026
В Минприроды рассказали, как исключают виды из Красной книги России

Минприроды: данные из Красной книги можно удалить только по приказу

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамка снежного барса по кличке Кисуня
Самка снежного барса по кличке Кисуня - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самка снежного барса по кличке Кисуня. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данные из Красной книги России могут быть удалены только по приказу Минприроды после решения комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам.
  • Изменение перечня видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, является постоянным процессом, включающим мониторинг состояния видов и возможное усиление или изменение приоритетов охраны.
  • Российские ученые собирают информацию о вымерших видах, но такие списки пока не имеют официального статуса из-за сложности определения года вымирания вида.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Данные из Красной книги России могут быть удалены только по приказу Минприроды после решения комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сначала информация о состоянии вида собирается учеными. Но перед тем, как удалить данные из списка краснокнижных видов, решение об исключении принимают по итогам секции экспертов, далее утверждают на комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видов, а затем оно должно быть подтверждено приказом Минприроды России", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что изменение перечня видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, является постоянным процессом.
"Мониторинг их состояния ведется постоянно, и регулярно возникают ситуации, когда необходимо усилить меры охраны или изменить приоритет охраны на более высокий, или исключить вид, если его популяция возросла и ей уже ничего не угрожает", - дополнил он.
В пресс-службе Минприроды отметили, что российские ученые собирают информацию и о вымерших видах по всей стране и за ее пределами, но пока такие списки не имеют официального статуса, потому что очень сложно определить, в каком именно году вымер тот или иной вид.
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ОбществоРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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