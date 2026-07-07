Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированного танка ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало кадры поражения замаскированного танка Т-64БВ ВСУ на сумском направлении.
- На видео также зафиксированы кадры уничтожения элементов системы связи, полевого пункта хранения ГСМ, ангара, пунктов управления БПЛА и временной дислокации личного состава ВСУ, а также БПЛА противника типа «Баба Яга».
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения замаскированного танка Т-64БВ ВСУ на сумском направлении.
На опубликованном видео зафиксированы кадры поражения замаскированного танка Т-64БВ, а также элементов системы связи, полевого пункта хранения ГСМ, ангара, пунктов управления БПЛА и временной дислокации личного состава ВСУ.
Помимо этого, на кадрах запечатлено уничтожение БПЛА противника типа "Баба Яга" на Сумском направлении расчетами FPV-дронов "Рубикона".