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Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированного танка ВСУ - РИА Новости, 07.07.2026
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10:02 07.07.2026
Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированного танка ВСУ

Минобороны показало кадры поражения замаскированного танка Т-64БВ ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало кадры поражения замаскированного танка Т-64БВ ВСУ на сумском направлении.
  • На видео также зафиксированы кадры уничтожения элементов системы связи, полевого пункта хранения ГСМ, ангара, пунктов управления БПЛА и временной дислокации личного состава ВСУ, а также БПЛА противника типа «Баба Яга».
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения замаскированного танка Т-64БВ ВСУ на сумском направлении.
На опубликованном видео зафиксированы кадры поражения замаскированного танка Т-64БВ, а также элементов системы связи, полевого пункта хранения ГСМ, ангара, пунктов управления БПЛА и временной дислокации личного состава ВСУ.
Помимо этого, на кадрах запечатлено уничтожение БПЛА противника типа "Баба Яга" на Сумском направлении расчетами FPV-дронов "Рубикона".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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