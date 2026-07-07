В Госдуме надеются, что МВД проконтролирует список профессий для мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов.
- Вячеслав Володин выразил надежду, что МВД России возьмет на контроль ситуацию с перечнями профессий и сократит их.
- Он отметил, что приглашать иностранных специалистов нужно в те сферы, где нет своих кадров, особенно в здравоохранении и образовании.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума надеется, что МВД России возьмет на контроль ситуацию с перечнями профессий для трудовых мигрантов и выработает соответствующие решения, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума во вторник приняла закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом РФ по заявкам регионов.
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"Принимая это решение о передаче полномочий, мы просто исходим из того, что министерство внутренних дел эту ситуацию возьмет на контроль, выработает решение, ну и, конечно, сократит перечень этих профессий", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что иностранных специалистов нужно приглашать работать в те сферы, где нет своих кадров. По его словам, это особенно касается таких чувствительных сфер, как здравоохранение или образование.