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В Госдуме надеются, что МВД проконтролирует список профессий для мигрантов - РИА Новости, 07.07.2026
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20:02 07.07.2026
В Госдуме надеются, что МВД проконтролирует список профессий для мигрантов

Госдума надеется, что МВД выработает решение по перечню профессий для мигрантов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов.
  • Вячеслав Володин выразил надежду, что МВД России возьмет на контроль ситуацию с перечнями профессий и сократит их.
  • Он отметил, что приглашать иностранных специалистов нужно в те сферы, где нет своих кадров, особенно в здравоохранении и образовании.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума надеется, что МВД России возьмет на контроль ситуацию с перечнями профессий для трудовых мигрантов и выработает соответствующие решения, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума во вторник приняла закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом РФ по заявкам регионов.
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"Принимая это решение о передаче полномочий, мы просто исходим из того, что министерство внутренних дел эту ситуацию возьмет на контроль, выработает решение, ну и, конечно, сократит перечень этих профессий", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что иностранных специалистов нужно приглашать работать в те сферы, где нет своих кадров. По его словам, это особенно касается таких чувствительных сфер, как здравоохранение или образование.
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