В Госдуме надеются, что МВД проконтролирует список профессий для мигрантов

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"Принимая это решение о передаче полномочий, мы просто исходим из того, что министерство внутренних дел эту ситуацию возьмет на контроль, выработает решение, ну и, конечно, сократит перечень этих профессий", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.