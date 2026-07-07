ООН не предоставила России данные о провокации в Буче, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МИД России заявили, что не получили от ООН никаких имен и ссылок по ситуации в Буче.
- Минобороны России назвало фото- и видеоматериалы, опубликованные Киевом и якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, украинской провокацией.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. ООН до сих пор не предоставила России конкретной информации о провокации в Буче в 2022 году, несмотря на многочисленные российские запросы, рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Мы достаточно долго добивались попытки реакции со стороны генерального секретаря Организации Объединенных Наций, со стороны верховного комиссара ООН по правам человека, правовой службы секретариата ООН, но ничего мы так и не смогли добиться от них. Никакой конкретики, никаких имен, ссылок", - сказал он на презентации совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах, которая прошла на площадке ОБСЕ в Вене.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.