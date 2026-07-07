Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители одной из стран Европы непублично признали правоту Москвы по вопросу притеснения прав человека в своей стране.
- Европейцы высказали стремление исправить недостатки, но попросили помягче описывать ситуацию в их стране.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Представители одной из стран Европы непублично признали правоту Москвы по вопросу притеснения в этой стране прав человека, рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
На презентации доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах он отметил, что после выпуска одной из предыдущих версий доклада в МИД России обратились из посольства неназванной европейской страны. Европейцы запросили встречу, и российские дипломаты ожидали услышать от них обвинения в субъективности.
"Коллеги из этого европейского посольства, придя к нам на встречу, сходу сказали: "К сожалению, все, что вы тут написали, соответствует действительности. Это правда. Нам стыдно в этом признаться, но так оно и есть", - сказал Лукьянцев.
Он добавил, что европейцы высказали стремление исправить эти недостатки, но попросили помягче описывать ситуацию в их стране.
"Мы сказали: "Все в ваших руках. Если вы действительно признаете соответствующие проблемы, которые у вас существуют, то пожалуйста. Первая стадия - признание того, что они есть, а следующая стадия - принятие определенных мер для того, чтобы исправить допущенные нарушения и выправить ситуацию", - заключил дипломат.