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На Западе признали правоту России по вопросам прав человека, заявили в МИД - РИА Новости, 07.07.2026
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13:54 07.07.2026 (обновлено: 14:28 07.07.2026)
На Западе признали правоту России по вопросам прав человека, заявили в МИД

МИД: на Западе непублично признали правоту России по вопросам прав человека

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители одной из стран Европы непублично признали правоту Москвы по вопросу притеснения прав человека в своей стране.
  • Европейцы высказали стремление исправить недостатки, но попросили помягче описывать ситуацию в их стране.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Представители одной из стран Европы непублично признали правоту Москвы по вопросу притеснения в этой стране прав человека, рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
На презентации доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах он отметил, что после выпуска одной из предыдущих версий доклада в МИД России обратились из посольства неназванной европейской страны. Европейцы запросили встречу, и российские дипломаты ожидали услышать от них обвинения в субъективности.
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"Коллеги из этого европейского посольства, придя к нам на встречу, сходу сказали: "К сожалению, все, что вы тут написали, соответствует действительности. Это правда. Нам стыдно в этом признаться, но так оно и есть", - сказал Лукьянцев.
Он добавил, что европейцы высказали стремление исправить эти недостатки, но попросили помягче описывать ситуацию в их стране.
"Мы сказали: "Все в ваших руках. Если вы действительно признаете соответствующие проблемы, которые у вас существуют, то пожалуйста. Первая стадия - признание того, что они есть, а следующая стадия - принятие определенных мер для того, чтобы исправить допущенные нарушения и выправить ситуацию", - заключил дипломат.
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