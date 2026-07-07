На Западе признали правоту России по вопросам прав человека, заявили в МИД

"Мы сказали: "Все в ваших руках. Если вы действительно признаете соответствующие проблемы, которые у вас существуют, то пожалуйста. Первая стадия - признание того, что они есть, а следующая стадия - принятие определенных мер для того, чтобы исправить допущенные нарушения и выправить ситуацию", - заключил дипломат.