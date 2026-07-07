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В МИД рассказали о цензуре на Западе - РИА Новости, 07.07.2026
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12:12 07.07.2026
В МИД рассказали о цензуре на Западе

МИД: жесткая цензура с подавлением инакомыслия утвердилась на Западе

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что на Западе утвердилась жесткая цензура.
  • По его словам, на Западе утрачиваются свобода СМИ и плюрализм мнений, а также применяются санкции и другие меры против СМИ и журналистов.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Жесткая цензура утвердилась на Западе и проявляется в использовании мер давления против неугодных СМИ, рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
На презентации совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах Лукьянцев отметил, что на Западе утрачиваются свобода СМИ и плюрализм мнений.
"В западных странах утвердилась жесткая цензура и подавление инакомыслия, что проявляется в использовании санкций и других неправомерных мер против СМИ и журналистов", - подчеркнул он.
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