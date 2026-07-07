В МИД рассказали о цензуре на Западе

ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Жесткая цензура утвердилась на Западе и проявляется в использовании мер давления против неугодных СМИ, рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

"В западных странах утвердилась жесткая цензура и подавление инакомыслия, что проявляется в использовании санкций и других неправомерных мер против СМИ и журналистов", - подчеркнул он.