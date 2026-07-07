В МИД заявили, что Прибалтика готовится к массовой депортации русскоязычных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил о подготовке прибалтийских республик к массовой депортации русскоязычных.
- По его словам, власти прибалтийских государств рассчитывают таким образом окончательно решить "русский вопрос".
ВЕНА, 7 июл — РИА Новости. Власти прибалтийских республик вынашивают планы по выдворению русскоязычных граждан, заявил директор ДМПЧ МИД Григорий Лукьянцев.
"Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос", — сказал он на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах.
В мае МИД заявил о намерении подать жалобу в Международный суд ООН на Латвию, Литву и Эстонию. Поводом стал отказ этих государств прекратить политику ущемления прав русских. Сейчас завершается досудебная стадия урегулирования.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, процесс может начаться до конца года. При этом он растянется на несколько лет из-за особенностей делопроизводства.
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