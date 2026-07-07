В МИД заявили, что Прибалтика готовится к массовой депортации русскоязычных

"Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос", — сказал он на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, процесс может начаться до конца года. При этом он растянется на несколько лет из-за особенностей делопроизводства.