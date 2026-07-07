Рейтинг@Mail.ru
МИД Бразилии допустил возможность применения США военной силы - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 07.07.2026 (обновлено: 10:03 07.07.2026)
МИД Бразилии допустил возможность применения США военной силы

МИД Бразилии допустил применение США военной силы на территории страны

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут применить военную силу на территории Бразилии после признания группировок PCC и CV террористическими, передает CNN Brasil.
  • Бразилиа не направляла официальной реакции на решение Вашингтона, поскольку оно было односторонним.
МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости. США могут применить военную силу на территории Бразилии после признания группировок PCC и CV террористическими, передает телеканал CNN Brasil.
"Существует возможность применения военной силы Соединенными Штатами на территории Бразилии", — говорится в ответе главы МИД страны Мауру Виейрой на запрос депутатов.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Лула да Силва сравнил свои отношения с Трампом с любовью с первого взгляда
8 мая, 00:49
В министерстве считают, что такой шаг не принесет преимуществ двустороннему сотрудничеству: прежний статус этих группировок и так позволял США и Бразилии взаимодействовать в области борьбы с преступностью.
Бразилиа не направляла официальной реакции на решение Вашингтона, поскольку оно было односторонним и не сопровождалось официальным уведомлением со стороны американцев, уточняется в письме.
В конце мая США признали PCC и CV иностранными террористическими организациями. Решение вступило в силу 5 июля. Утверждается, что эта мера направлена на пресечение финансовых потоков, используемых для поддержки указанных группировок. На прошлой неделе Минфин страны также ввел санкции против двух граждан и трех компаний в Бразилии, обвинив их в связях с одним из этих картелей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Представители США и Бразилии планируют скорые рабочие встречи, заявил Трамп
7 мая, 21:30
 
В миреБразилияСШАМауру ВиейраБразилиа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала