МИД Бразилии допустил возможность применения США военной силы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США могут применить военную силу на территории Бразилии после признания группировок PCC и CV террористическими, передает CNN Brasil.
- Бразилиа не направляла официальной реакции на решение Вашингтона, поскольку оно было односторонним.
МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости. США могут применить военную силу на территории Бразилии после признания группировок PCC и CV террористическими, передает телеканал CNN Brasil.
"Существует возможность применения военной силы Соединенными Штатами на территории Бразилии", — говорится в ответе главы МИД страны Мауру Виейрой на запрос депутатов.
В министерстве считают, что такой шаг не принесет преимуществ двустороннему сотрудничеству: прежний статус этих группировок и так позволял США и Бразилии взаимодействовать в области борьбы с преступностью.
Бразилиа не направляла официальной реакции на решение Вашингтона, поскольку оно было односторонним и не сопровождалось официальным уведомлением со стороны американцев, уточняется в письме.
В конце мая США признали PCC и CV иностранными террористическими организациями. Решение вступило в силу 5 июля. Утверждается, что эта мера направлена на пресечение финансовых потоков, используемых для поддержки указанных группировок. На прошлой неделе Минфин страны также ввел санкции против двух граждан и трех компаний в Бразилии, обвинив их в связях с одним из этих картелей.