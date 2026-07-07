МИД Бразилии допустил возможность применения США военной силы

Бразилиа не направляла официальной реакции на решение Вашингтона, поскольку оно было односторонним и не сопровождалось официальным уведомлением со стороны американцев, уточняется в письме.

В конце мая США признали PCC и CV иностранными террористическими организациями. Решение вступило в силу 5 июля. Утверждается, что эта мера направлена на пресечение финансовых потоков, используемых для поддержки указанных группировок. На прошлой неделе Минфин страны также ввел санкции против двух граждан и трех компаний в Бразилии, обвинив их в связях с одним из этих картелей.