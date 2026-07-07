Краткий пересказ от РИА ИИ Страны Прибалтики играют с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против России, заявил Галузин.

ЖЕНЕВА, 7 июл — РИА Новости. Страны Прибалтики играют с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против России, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

"Подчиняясь натовской и еэсовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнем. Им это хорошо известно", — отметил он.

Накануне дипломат предупредил: Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках БПЛА по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки независимо от юрисдикции.

В середине мая Служба внешней разведки сообщила о подготовке ВСУ новой серии ударов по тыловым регионам. Киев планирует осуществлять их из Прибалтики, чтобы сократить время подлета.