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В МИД назвали действия стран Прибалтики игрой с огнем - РИА Новости, 07.07.2026
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06:13 07.07.2026 (обновлено: 08:30 07.07.2026)
В МИД назвали действия стран Прибалтики игрой с огнем

МИД: Прибалтика играет с огнем, предоставляя территорию для действий против РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Прибалтики играют с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против России, заявил Галузин.
ЖЕНЕВА, 7 июл — РИА Новости. Страны Прибалтики играют с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против России, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
"Подчиняясь натовской и еэсовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнем. Им это хорошо известно", — отметил он.
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Накануне дипломат предупредил: Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках БПЛА по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки независимо от юрисдикции.
В середине мая Служба внешней разведки сообщила о подготовке ВСУ новой серии ударов по тыловым регионам. Киев планирует осуществлять их из Прибалтики, чтобы сократить время подлета.
Беспилотники противника стали регулярно залетать на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Однако эти страны утверждают, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва в ответ сделала им специальное предупреждение.
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РоссияКиевЛатвияМихаил ГалузинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныНАТОВ миреПрибалтика
 
 
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