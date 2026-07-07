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В Москве мужчина разбил стекло кабины дежурного на станции метро - РИА Новости, 07.07.2026
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08:59 07.07.2026
В Москве мужчина разбил стекло кабины дежурного на станции метро

Мужчина разбил стекло кабины дежурного на станции метро в Москве, его задержали

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина разбил стекло кабины дежурного на станции метро «Крылатская» в Москве перед подъемом на эскалатор.
  • Подозреваемым оказался ранее судимый 42-летний москвич, он задержан, возбуждено дело о вандализме.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мужчина перед подъемом на эскалатор разбил стекло кабины дежурного на станции метро "Крылатская" в Москве, он задержан, возбуждено дело о вандализме, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На станции "Крылатская" Арбатско-Покровской линии злоумышленник перед подъемом на эскалатор разбил стекло кабины дежурного", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на Варшавском шоссе - им оказался ранее судимый 42-летний москвич.
Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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