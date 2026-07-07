В Москве мужчина разбил стекло кабины дежурного на станции метро

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина разбил стекло кабины дежурного на станции метро «Крылатская» в Москве перед подъемом на эскалатор.

Подозреваемым оказался ранее судимый 42-летний москвич, он задержан, возбуждено дело о вандализме.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мужчина перед подъемом на эскалатор разбил стекло кабины дежурного на станции метро "Крылатская" в Москве, он задержан, возбуждено дело о вандализме, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"На станции "Крылатская" Арбатско-Покровской линии злоумышленник перед подъемом на эскалатор разбил стекло кабины дежурного", - говорится в канале главка на платформе " Макс ".

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на Варшавском шоссе - им оказался ранее судимый 42-летний москвич.