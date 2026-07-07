Мэр Нью-Йорка назвал ситуацию с обрушением здания на Манхэттене серьезной

"Это чрезвычайно серьезная ситуация, и я благодарен нашим сотрудникам экстренных служб за оперативное прибытие на место происшествия", - заявил Мамдани журналистам.

По словам Мамдани, первые сообщения о конструктивных проблемах на строящемся объекте поступили около 8 часов утра (15:00 мск). Прибывшие на вызов экстренные службы и специалисты департамента зданий обнаружили повреждения несущих конструкций на 21-м этаже: там деформировались две колонны, а также появились множественные трещины и проседания перекрытий.

Высотка расположена в самом центре Манхэттена, в непосредственной близости от Центрального вокзала, небоскреба Крайслер-билдинг и штаб-квартиры ООН. Ранее в этом здании находилась штаб-квартира фармацевтической компании Pfizer, разработавшей одну из вакцин против COVID-19. В настоящее время объект находится на реконструкции — его перестраивают из офисного комплекса в жилой дом.