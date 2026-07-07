Мэр Нью-Йорка назвал ситуацию с обрушением здания на Манхэттене серьезной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нью-Йорке было эвакуировано 37-этажное здание из-за угрозы обрушения.
- Обрушились пять этажей здания, также были эвакуированы близлежащие здания, в том числе школа.
- Повреждения несущих конструкций были обнаружены на 21-м этаже: там деформировались две колонны, появились множественные трещины и проседания перекрытий.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июл – РИА Новости. Ситуация с угрозой обрушения 37-этажного здания на Манхэттене является "чрезвычайно серьезной", заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.
Газета New York Times со ссылкой на власти ранее сообщила, что здание в Нью-Йорке, в котором проводятся строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Позднее телеканал PIX11 со ссылкой на пожарных сообщил, что в здании обрушились пять этажей. Мамдани уточнил, что были эвакуированы близлежащие здания, в том числе школа, отметив, что здание остается нестабильным.
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"Это чрезвычайно серьезная ситуация, и я благодарен нашим сотрудникам экстренных служб за оперативное прибытие на место происшествия", - заявил Мамдани журналистам.
По словам Мамдани, первые сообщения о конструктивных проблемах на строящемся объекте поступили около 8 часов утра (15:00 мск). Прибывшие на вызов экстренные службы и специалисты департамента зданий обнаружили повреждения несущих конструкций на 21-м этаже: там деформировались две колонны, а также появились множественные трещины и проседания перекрытий.
Высотка расположена в самом центре Манхэттена, в непосредственной близости от Центрального вокзала, небоскреба Крайслер-билдинг и штаб-квартиры ООН. Ранее в этом здании находилась штаб-квартира фармацевтической компании Pfizer, разработавшей одну из вакцин против COVID-19. В настоящее время объект находится на реконструкции — его перестраивают из офисного комплекса в жилой дом.