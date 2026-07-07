"МегаФон" объединил программных роботов на собственной платформе

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "МегаФон" разработал собственную платформу для централизованного управления программными роботами, которые берут на себя рутинные задачи: от формирований отчетов и сбора статистики до автоматического подписания документов и мониторинга рынка, сообщает оператор.

Применение таких специальных программ позволило высвободить тысячи рабочих часов сотрудников и отказаться от дорогих внешних лицензий, сэкономив десятки миллионов рублей в год. Например, одним из флагманских роботов — виртуальным помощником контактного центра — одновременно пользуются около 600 сотрудников. Он помогает обрабатывать порядка 7 тысяч запросов абонентов ежедневно и экономит около 3,5 тысячи рабочих часов в месяц.

Однако, чем больше появляется таких помощников, тем сложнее управлять ими по отдельности, отметили в компании. Новая платформа объединяет все необходимые процессы. "Сотруднику достаточно открыть специальное приложение и запустить нужного робота: система сама определит, какие программы ему доступны, и предоставит их актуальные версии. Ранее распространение обновлений требовало больше ручной работы разработчиков", - поясняется в сообщении.

Система также автоматически сообщает о технических сбоях и передает специалистам данные для поиска их причины и оперативного устранения.