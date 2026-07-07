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"МегаФон" объединил программных роботов на собственной платформе - РИА Новости, 07.07.2026
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13:23 07.07.2026
"МегаФон" объединил программных роботов на собственной платформе

"МегаФон" запустил собственную единую платформу для программных роботов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон" в Москве
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип в офисе компании "Мегафон" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "МегаФон" разработал собственную платформу для централизованного управления программными роботами, которые берут на себя рутинные задачи: от формирований отчетов и сбора статистики до автоматического подписания документов и мониторинга рынка, сообщает оператор.
Применение таких специальных программ позволило высвободить тысячи рабочих часов сотрудников и отказаться от дорогих внешних лицензий, сэкономив десятки миллионов рублей в год. Например, одним из флагманских роботов — виртуальным помощником контактного центра — одновременно пользуются около 600 сотрудников. Он помогает обрабатывать порядка 7 тысяч запросов абонентов ежедневно и экономит около 3,5 тысячи рабочих часов в месяц.
Однако, чем больше появляется таких помощников, тем сложнее управлять ими по отдельности, отметили в компании. Новая платформа объединяет все необходимые процессы. "Сотруднику достаточно открыть специальное приложение и запустить нужного робота: система сама определит, какие программы ему доступны, и предоставит их актуальные версии. Ранее распространение обновлений требовало больше ручной работы разработчиков", - поясняется в сообщении.
Система также автоматически сообщает о технических сбоях и передает специалистам данные для поиска их причины и оперативного устранения.
В настоящее время разработчики изучают сценарии, в которых роботы будут работать на платформе вместе c ИИ-агентами. В такой связке искусственный интеллект сможет анализировать задачу и предлагать решение, а робот — выполнять необходимые действия в корпоративных системах, добавили в "МегаФоне".
 
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