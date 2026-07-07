Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии после вылета с ЧМ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Испанец Роберто Мартинес заявил, что завершил работу на посту главного тренера сборной Португалии по футболу после вылета с чемпионата мира 2026 года.

"Это правда, что это моя последняя игра у руля сборной Португалии, но я должен поблагодарить португальский народ. Это был невероятный повод для гордости. Я сохраню это воспоминание на всю жизнь. Я также хочу поблагодарить игроков за их работу. Я уношу с собой невероятные воспоминания и благодарность португальскому народу", - приводит слова специалиста O Jogo.