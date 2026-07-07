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У манула Тимофея появились претендентки на "лапу и сердце" - РИА Новости, 07.07.2026
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12:47 07.07.2026
У манула Тимофея появились претендентки на "лапу и сердце"

Акулова: у манула Тимофея появились три претендентки на "лапу и сердце"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У манула Тимофея из Московского зоопарка появились три претендентки на «лапу и сердце».
  • Для успешного соединения необходимо проверить генетику и здоровье животных.
  • Даже после выбора пары нет гарантии, что Тимофей и выбранная самка будут счастливы, и процесс ухаживания будет происходить в отдельном вольере, скрытом от публики, но с видеонаблюдением.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Три претендентки на "лапу и сердце" появились у манула Тимофея из Московского зоопарка, сообщила журналистам генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Хочу вам такой небольшой секрет рассказать: мы получили три фотографии трех претенденток на его лапу и сердце", - рассказала Акулова.
При этом, по словам директора зоосада, наличие трех вариантов не гарантирует успешного соединения: нужно будет проверить генетику животных и убедиться, что они здоровы и готовы к созданию пары.
"И даже после этого, после того, как мы выберем пару, тоже не гарантирует, что Тимофей и данная леди будут счастливы... Чтобы все не думали, что они будут находиться в вольере, (где - ред.) их можно будет наблюдать, как они будут ухаживать друг за другом. Нет, это дикие коты, и все будет происходить в отдельном вольере, скрыто от глаз большой публики, но мы установим видеонаблюдение", - отметила она.
Ранее Акулова сообщила РИА Новости, что Тимофею подбирают невесту, зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.
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Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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