У манула Тимофея появились претендентки на "лапу и сердце"

"И даже после этого, после того, как мы выберем пару, тоже не гарантирует, что Тимофей и данная леди будут счастливы... Чтобы все не думали, что они будут находиться в вольере, (где - ред.) их можно будет наблюдать, как они будут ухаживать друг за другом. Нет, это дикие коты, и все будет происходить в отдельном вольере, скрыто от глаз большой публики, но мы установим видеонаблюдение", - отметила она.