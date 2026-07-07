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В турецкой Малатье прошла акция протеста против саммита НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
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22:56 07.07.2026 (обновлено: 22:57 07.07.2026)
В турецкой Малатье прошла акция протеста против саммита НАТО

В турецкой Малатье прошла акция протеста против саммита НАТО в Анталье

© Vatan Partisi/XМарш против саммита НАТО в Турции
Марш против саммита НАТО в Турции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Vatan Partisi/X
Марш против саммита НАТО в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты платформы «Труд и демократия» в Малатье провели акцию протеста против саммита НАТО в Анкаре.
  • Участники акции выступили против политики НАТО и призвали к миру и солидарности народов.
  • Протестующие раскритиковали решения саммита НАТО, заявив, что они будут отвечать интересам производителей вооружений, энергетических компаний и западных государств, а не интересам населения.
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Активисты платформы "Труд и демократия" в турецкой Малатье провели акцию протеста против проходящего в Анкаре саммита НАТО, сообщила газета Cumhuriyet.
Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля. На его фоне в ряде турецких городов левые партии, профсоюзы и общественные организации проводят акции протеста, обвиняя альянс в эскалации международных конфликтов и выступая против участия Турции в деятельности НАТО.
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"Участники акции заявили, что выступают против НАТО и проводимой альянсом политики, призвав к миру и солидарности народов", - пишет издание.
По данным газеты Cumhuriyet, представители платформы "Труд и демократия" собрались у одного из торговых центров на улице Иненю в Малатье, где выразили протест в связи с проведением в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств НАТО. Во время акции участники скандировали лозунги с критикой альянса и его политики.
Как отмечает газета, участники акции раскритиковали проходящий в Анкаре саммит НАТО, заявив, что его решения, будут отвечать интересам производителей вооружений, энергетических компаний и западных государств, а не интересам населения.
Кроме того, протестующие выступили против присутствия руководителей НАТО в Турции, подвергли критике политику США и заявили о неприятии дальнейшего расширения военного сотрудничества с альянсом.
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