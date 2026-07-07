В турецкой Малатье прошла акция протеста против саммита НАТО

По данным газеты Cumhuriyet, представители платформы "Труд и демократия" собрались у одного из торговых центров на улице Иненю в Малатье, где выразили протест в связи с проведением в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств НАТО. Во время акции участники скандировали лозунги с критикой альянса и его политики.