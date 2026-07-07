Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен

"Что здраво для демократии – так это то, что президент республики не комментирует решения правосудия, так что я буду придерживаться этого правила, тем более за границей", - заявил Макрон на пресс-конференции в Дамаске, отвечая на вопрос о приговоре Ле Пен.

Апелляционный суд Парижа сократил срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 условно. Таким образом, она сможет баллотироваться в президенты. Ее также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и год с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.