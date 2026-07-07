Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционный суд Парижа смягчил приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента.
- Марин Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.
- Эммануэль Макрон отказался комментировать решение апелляционного суда в отношении Марин Ле Пен.
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать решение апелляционного суда Парижа в отношении лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Ранее апелляционный суд смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента, в результате чего она формально сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд.
"Что здраво для демократии – так это то, что президент республики не комментирует решения правосудия, так что я буду придерживаться этого правила, тем более за границей", - заявил Макрон на пресс-конференции в Дамаске, отвечая на вопрос о приговоре Ле Пен.
Апелляционный суд Парижа сократил срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 условно. Таким образом, она сможет баллотироваться в президенты. Ее также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и год с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.