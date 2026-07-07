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Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен - РИА Новости, 07.07.2026
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16:41 07.07.2026
Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен

Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен, разрешающий ей баллотироваться

© REUTERS / Abdul SaboorПрезидент Франции Эммануэль Макрон в солнцезащитных очках в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон в солнцезащитных очках в Париже - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
Президент Франции Эммануэль Макрон в солнцезащитных очках в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд Парижа смягчил приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента.
  • Марин Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.
  • Эммануэль Макрон отказался комментировать решение апелляционного суда в отношении Марин Ле Пен.
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать решение апелляционного суда Парижа в отношении лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Ранее апелляционный суд смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента, в результате чего она формально сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд.
"Что здраво для демократии – так это то, что президент республики не комментирует решения правосудия, так что я буду придерживаться этого правила, тем более за границей", - заявил Макрон на пресс-конференции в Дамаске, отвечая на вопрос о приговоре Ле Пен.
Апелляционный суд Парижа сократил срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 условно. Таким образом, она сможет баллотироваться в президенты. Ее также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и год с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции после решения суда
Вчера, 15:02
 
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