Взрывное устройство было в мусорке у отеля Макрона в Дамаске

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дамаске сработали несколько взрывных устройств.

Одно из устройств было заложено в мусорку рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон не слышал взрывы, так как его не было в отеле в момент происшествия.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Одно из сработавших в Дамаске взрывных устройств было заложено в мусорку рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на сирийский источник в сфере безопасности.

Макрон прибыл в Сирию на переговоры. Ранее агентство Рейтер передавало, что несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции.

"Одна из бомб была заложена в мусорку, а другая – в машину рядом с отелем Four Seasons", - пишет агентство, перепечатку материала которого приводит газета Monde.

Телеканал Al-Hadath ранее сообщил, что несколько человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита Макрона. Издание Paris Match сообщило, что Макрон не слышал взрывы, произошедшие рядом с отелем, где он остановился в ходе своего визита в Дамаск, поскольку его не было там в то время.