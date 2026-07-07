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Взрывное устройство было в мусорке у отеля Макрона в Дамаске - РИА Новости, 07.07.2026
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11:51 07.07.2026
Взрывное устройство было в мусорке у отеля Макрона в Дамаске

Сработавшее в Дамаске взрывное устройство было в мусорке у отеля Макрона

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дамаске сработали несколько взрывных устройств.
  • Одно из устройств было заложено в мусорку рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон.
  • Макрон не слышал взрывы, так как его не было в отеле в момент происшествия.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Одно из сработавших в Дамаске взрывных устройств было заложено в мусорку рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на сирийский источник в сфере безопасности.
Макрон прибыл в Сирию на переговоры. Ранее агентство Рейтер передавало, что несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции.
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"Одна из бомб была заложена в мусорку, а другая – в машину рядом с отелем Four Seasons", - пишет агентство, перепечатку материала которого приводит газета Monde.
Телеканал Al-Hadath ранее сообщил, что несколько человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита Макрона. Издание Paris Match сообщило, что Макрон не слышал взрывы, произошедшие рядом с отелем, где он остановился в ходе своего визита в Дамаск, поскольку его не было там в то время.
Телеканал Al Ekhbariya в момент появления новости о взрыве сообщил, что Макрон прибыл на встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Народный дворец в Дамаске.
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