СМИ: Макрона не было в отеле в Дамаске, когда неподалеку раздались взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дамаске сработали несколько взрывных устройств недалеко от отеля, где остановился Макрон.
- Президента Франции в отеле во время взрывов не было, он находился на переговорах в президентском дворце.
ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщает издание Paris Match со ссылкой на источники.
"Президента там не было… Макрон в настоящее время находится на переговорах со своим коллегой (президентом Сирии - ред.) Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце, который возвышается над Дамаском, и оттуда упомянутые в СМИ взрывы не были слышны президентским кортежем", - говорится в материале.
Макрон прибыл в Дамаск в понедельник вечером, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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