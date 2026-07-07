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СМИ: Макрона не было в отеле в Дамаске, когда неподалеку раздались взрывы - РИА Новости, 07.07.2026
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11:33 07.07.2026 (обновлено: 11:38 07.07.2026)
СМИ: Макрона не было в отеле в Дамаске, когда неподалеку раздались взрывы

Paris Match: Макрона не было в отеле в Дамаске, когда недалеко раздались взрывы

© REUTERS / Yamam Al ShaarМесто взрыва в Дамаске
Место взрыва в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Yamam Al Shaar
Место взрыва в Дамаске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дамаске сработали несколько взрывных устройств недалеко от отеля, где остановился Макрон.
  • Президента Франции в отеле во время взрывов не было, он находился на переговорах в президентском дворце.
ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщает издание Paris Match со ссылкой на источники.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в службе безопасности сообщило, что несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился Макрон.
"Президента там не было… Макрон в настоящее время находится на переговорах со своим коллегой (президентом Сирии - ред.) Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце, который возвышается над Дамаском, и оттуда упомянутые в СМИ взрывы не были слышны президентским кортежем", - говорится в материале.
Макрон прибыл в Дамаск в понедельник вечером, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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