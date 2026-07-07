СМИ: Макрона не было в отеле в Дамаске, когда неподалеку раздались взрывы

"Президента там не было… Макрон в настоящее время находится на переговорах со своим коллегой (президентом Сирии - ред.) Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце, который возвышается над Дамаском, и оттуда упомянутые в СМИ взрывы не были слышны президентским кортежем", - говорится в материале.

Макрон прибыл в Дамаск в понедельник вечером, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.