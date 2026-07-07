Грузовик задавил лося на МКАД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 108-м километре МКАД грузовик марки «Ситрак» сбил лося.
- Водитель не пострадал, животное погибло, межрайонная природоохранная прокуратура контролирует вопрос возмещения ущерба окружающей среде.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Грузовик насмерть сбил лося на МКАД, водитель не пострадал, сообщает прокуратура столицы.
"В районе 108-го километра МКАД водитель грузового автомобиля марки "Ситрак" совершил наезд на животное (лось). В результате дорожной аварии лось погиб на месте. Водитель автомобиля не пострадал", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Межрайонная природоохранная прокуратура столицы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, который был причинен окружающей среде в результате гибели лося.
Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств аварии.