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Грузовик задавил лося на МКАД - РИА Новости, 07.07.2026
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17:05 07.07.2026
Грузовик задавил лося на МКАД

Грузовик насмерть сбил лося на МКАД

© Фото : прокуратура МосквыГрузовик насмерть сбил лося на МКАД
Грузовик насмерть сбил лося на МКАД - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : прокуратура Москвы
Грузовик насмерть сбил лося на МКАД
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 108-м километре МКАД грузовик марки «Ситрак» сбил лося.
  • Водитель не пострадал, животное погибло, межрайонная природоохранная прокуратура контролирует вопрос возмещения ущерба окружающей среде.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Грузовик насмерть сбил лося на МКАД, водитель не пострадал, сообщает прокуратура столицы.
"В районе 108-го километра МКАД водитель грузового автомобиля марки "Ситрак" совершил наезд на животное (лось). В результате дорожной аварии лось погиб на месте. Водитель автомобиля не пострадал", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Межрайонная природоохранная прокуратура столицы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, который был причинен окружающей среде в результате гибели лося.
Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств аварии.
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