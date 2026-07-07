Глава МИД Израиля рассказал, когда продолжатся переговоры с Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль, Ливан и Соединенные Штаты достигли исторического рамочного соглашения менее двух недель назад.
- Переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме, заявил во вторник глава МИД Израиля Гидеон Саар.
"Менее двух недель назад Израиль, Ливан и Соединенные Штаты достигли исторического рамочного соглашения. Эти переговоры, как ожидается, продолжатся на следующей неделе в Риме. Мы стремимся к миру с нашими соседями. Мир должен основываться на безопасности", - заявил Саар на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.