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Глава МИД Израиля рассказал, когда продолжатся переговоры с Ливаном - РИА Новости, 07.07.2026
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14:05 07.07.2026 (обновлено: 14:10 07.07.2026)
Глава МИД Израиля рассказал, когда продолжатся переговоры с Ливаном

Саар: переговоры с Ливаном возобновятся на следующей неделе в Риме

© AP Photo / Sebastian ScheinerИзраильский политик Гидеон Саар
Израильский политик Гидеон Саар - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Израильский политик Гидеон Саар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль, Ливан и Соединенные Штаты достигли исторического рамочного соглашения менее двух недель назад.
  • Переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме, заявил во вторник глава МИД Израиля Гидеон Саар.
"Менее двух недель назад Израиль, Ливан и Соединенные Штаты достигли исторического рамочного соглашения. Эти переговоры, как ожидается, продолжатся на следующей неделе в Риме. Мы стремимся к миру с нашими соседями. Мир должен основываться на безопасности", - заявил Саар на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.
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