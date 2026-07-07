Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские штурмовики стараются максимально сохранить плотную жилую застройку в Красном Лимане при освобождении города от ВСУ.
- Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла.
- Российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские штурмовики, освобождая от ВСУ Красный Лиман в ДНР, стараются максимально сохранять плотную жилую застройку, чтобы люди потом могли вернуться домой, сообщил командир штурмового отряда 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Самара.
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"В городе максимально плотная застройка, стараемся максимально ее сохранить, чтобы в будущем, когда мирное население вернется в город, жило спокойно, мирной жизнью в максимально сохраненных домах. Естественно, насколько это позволит противник", - передает его слова Минобороны.
Самара добавил, что работу по освобождению в городской застройке проводить намного сложнее, чем в лесистой местности, так как требует максимальной внимательности и продумывания каждого маневра "на два, а то и на три шага вперед".
Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла, заявил 3 июля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. На следующий день Минобороны в сводке сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.
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