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Штурмовики рассказали, как освобождают Красный Лиман в ДНР - РИА Новости, 07.07.2026
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15:25 07.07.2026
Штурмовики рассказали, как освобождают Красный Лиман в ДНР

Командир отряда: штурмовики берегут жилые застройки, освобождая Красный Лиман

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела при въезде в Красный Лиман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские штурмовики стараются максимально сохранить плотную жилую застройку в Красном Лимане при освобождении города от ВСУ.
  • Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла.
  • Российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские штурмовики, освобождая от ВСУ Красный Лиман в ДНР, стараются максимально сохранять плотную жилую застройку, чтобы люди потом могли вернуться домой, сообщил командир штурмового отряда 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Самара.
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"В городе максимально плотная застройка, стараемся максимально ее сохранить, чтобы в будущем, когда мирное население вернется в город, жило спокойно, мирной жизнью в максимально сохраненных домах. Естественно, насколько это позволит противник", - передает его слова Минобороны.
Самара добавил, что работу по освобождению в городской застройке проводить намного сложнее, чем в лесистой местности, так как требует максимальной внимательности и продумывания каждого маневра "на два, а то и на три шага вперед".
Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла, заявил 3 июля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. На следующий день Минобороны в сводке сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.
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22 июня 2022, 17:18
 
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