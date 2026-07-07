Штурмовики рассказали, как освобождают Красный Лиман в ДНР

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"В городе максимально плотная застройка, стараемся максимально ее сохранить, чтобы в будущем, когда мирное население вернется в город, жило спокойно, мирной жизнью в максимально сохраненных домах. Естественно, насколько это позволит противник", - передает его слова Минобороны.