Пятница станет самым теплым днем недели в Москве, сообщил синоптик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятница станет самым теплым днем недели, воздух прогреется до +24 — +26 градусов.
- В четверг в столице ожидаются кратковременные дожди, температура будет в пределах +20 — +22 градусов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пятница станет самым теплым днем недели, воздух прогреется до плюс 24 – плюс 26 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В пятницу циклон опустится своим центром в районы Белоруссии, а столица попадет в его теплый сектор – это сохранит в регионе кратковременные дожди, местами с грозой, и поспособствует росту температуры. Пятница станет самым теплым днем недели, воздух прогреется плюс 24 – плюс 26 градусов", - сообщил синоптик в Telegram-канале.
При этом, по словам Леуса, в четверг столица останется под влиянием циклона, и связанный с ним атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди. В такой ситуации показания термометров не дотянут до климатической нормы: после полудня ожидается плюс 20 - плюс 22 градуса.