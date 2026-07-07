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Пятница станет самым теплым днем недели в Москве, сообщил синоптик - РИА Новости, 07.07.2026
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18:54 07.07.2026
Пятница станет самым теплым днем недели в Москве, сообщил синоптик

Леус: пятница станет самым теплым днем недели, потеплеет до плюс 26 градусов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДевушка на Красной площади в Москве
Девушка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятница станет самым теплым днем недели, воздух прогреется до +24 — +26 градусов.
  • В четверг в столице ожидаются кратковременные дожди, температура будет в пределах +20 — +22 градусов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пятница станет самым теплым днем недели, воздух прогреется до плюс 24 – плюс 26 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В пятницу циклон опустится своим центром в районы Белоруссии, а столица попадет в его теплый сектор – это сохранит в регионе кратковременные дожди, местами с грозой, и поспособствует росту температуры. Пятница станет самым теплым днем недели, воздух прогреется плюс 24 – плюс 26 градусов", - сообщил синоптик в Telegram-канале.
При этом, по словам Леуса, в четверг столица останется под влиянием циклона, и связанный с ним атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди. В такой ситуации показания термометров не дотянут до климатической нормы: после полудня ожидается плюс 20 - плюс 22 градуса.
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