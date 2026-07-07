Пятница станет самым теплым днем недели в Москве, сообщил синоптик

При этом, по словам Леуса, в четверг столица останется под влиянием циклона, и связанный с ним атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди. В такой ситуации показания термометров не дотянут до климатической нормы: после полудня ожидается плюс 20 - плюс 22 градуса.