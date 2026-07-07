Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве на выходных ожидается температура воздуха до плюс 25 градусов и дождь.

В воскресенье столичный регион попадет под влияние циклона, придут дожди и будет постепенное понижение температуры.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 25 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В регионе вновь прошумят грозовые дожди, а температура немного понизится, но пока останется в рамках климатической нормы - термометры покажут плюс 23 - плюс 25 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале

Синоптик отметил, что в воскресенье столичный регион попадет под влияние следующего циклона, на этот раз он выйдет с юга в районы Средней Волги. Ожидаются дожди и постепенное понижение температуры - после полудня плюс 22 - плюс 24 градуса.