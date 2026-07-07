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Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 07.07.2026
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18:19 07.07.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Леус: на выходных в Москве ожидается дождь и температура до плюс 25 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на выходных ожидается температура воздуха до плюс 25 градусов и дождь.
  • В воскресенье столичный регион попадет под влияние циклона, придут дожди и будет постепенное понижение температуры.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 25 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В регионе вновь прошумят грозовые дожди, а температура немного понизится, но пока останется в рамках климатической нормы - термометры покажут плюс 23 - плюс 25 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в воскресенье столичный регион попадет под влияние следующего циклона, на этот раз он выйдет с юга в районы Средней Волги. Ожидаются дожди и постепенное понижение температуры - после полудня плюс 22 - плюс 24 градуса.
"В первый день новой недели вновь не обойдется без дождей, а дневной максимум ожидается в пределах плюс 21 - плюс 23 градусов", - заключил он.
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