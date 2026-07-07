Лавров встретился с премьером Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров встретился с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе.
- Аддис-Абеба стала первой остановкой в турне Лаврова по африканским странам, после чего он направится в Нигер.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с премьером-министром Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе.
Встреча прошла в комплексе "Чака".
Ранее в понедельник в Аддис-Абебе Лавров провел консультации с председателем комиссии Африканского союза Махамудом Али Юсуфом, а также встретился с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотеосом.
Лавров находится с визитом в эфиопской столице, которая стала первой остановкой в его турне по африканским странам. В среду глава МИД РФ, как ожидается, направится в Нигер.
Лавров прибыл в Эфиопию
6 июля, 23:20