Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с премьером Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 07.07.2026
Лавров встретился с премьером Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе

Лавров провел переговоры с премьером Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров встретился с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе.
  • Аддис-Абеба стала первой остановкой в турне Лаврова по африканским странам, после чего он направится в Нигер.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с премьером-министром Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе.
Встреча прошла в комплексе "Чака".
Ранее в понедельник в Аддис-Абебе Лавров провел консультации с председателем комиссии Африканского союза Махамудом Али Юсуфом, а также встретился с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотеосом.
Лавров находится с визитом в эфиопской столице, которая стала первой остановкой в его турне по африканским странам. В среду глава МИД РФ, как ожидается, направится в Нигер.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Лавров прибыл в Эфиопию
6 июля, 23:20
 
В миреРоссияЭфиопияАддис-АбебаСергей ЛавровАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала