Лавров встретился с премьером Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе

АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с премьером-министром Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе.

Лавров находится с визитом в эфиопской столице, которая стала первой остановкой в его турне по африканским странам. В среду глава МИД РФ, как ожидается, направится в Нигер.