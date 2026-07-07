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Лавров в Аддис-Абебе встретился с главой МИД Эфиопии - РИА Новости, 07.07.2026
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15:18 07.07.2026 (обновлено: 17:13 07.07.2026)
Лавров в Аддис-Абебе встретился с главой МИД Эфиопии

Лавров в Аддис-Абебе встретился с главой МИД Эфиопии Гедионом Тимотевосом

© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос во время встречи в Аддис-Абебе. 7 июля 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос во время встречи в Аддис-Абебе. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос во время встречи в Аддис-Абебе. 7 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров встретился с коллегой из Эфиопии Гедионом Тимотевосом в Аддис-Абебе.
  • Переговоры состоялись несмотря на сильную грозу с порывистым ветром и ливнем.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Эфиопии Гедионом Тимотевосом в ее столице Аддис-Абебе.
Лавров находится с визитом в эфиопской столице, которая стала первой остановкой в его турне по африканским странам. В Аддис-Абебе разыгралась сильная гроза с порывистым ветром и мощным ливнем прямо перед переговорами, однако это не помешало провести встречу. Главы МИД обнялись, тепло приветствуя друг друга.
Ранее Лавров принял участие в консультациях с председателем Комиссии Афросоюза Махамудом Али Юсуфом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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В миреАддис-АбебаЭфиопияРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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