Лавров в Аддис-Абебе встретился с главой МИД Эфиопии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров встретился с коллегой из Эфиопии Гедионом Тимотевосом в Аддис-Абебе.
- Переговоры состоялись несмотря на сильную грозу с порывистым ветром и ливнем.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Эфиопии Гедионом Тимотевосом в ее столице Аддис-Абебе.
Лавров находится с визитом в эфиопской столице, которая стала первой остановкой в его турне по африканским странам. В Аддис-Абебе разыгралась сильная гроза с порывистым ветром и мощным ливнем прямо перед переговорами, однако это не помешало провести встречу. Главы МИД обнялись, тепло приветствуя друг друга.
Ранее Лавров принял участие в консультациях с председателем Комиссии Афросоюза Махамудом Али Юсуфом.